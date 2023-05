Nowość na eBay – luksus na wyciągniecie ręki

Serwis eBay wprowadza nowość skierowaną do miłośników luksusowych marek, którzy nie chcą jednak wydawać na nie „milionów monet”. eBay Certified by Brand to nowy, oficjalny kanał sprzedaży używanych towarów luksusowych. Jakie korzyści dla klientów mogą płynąć z tego rozwiązania?

Certyfikowany luksus na eBay

Dzięki nowemu rozwiązaniu, wprowadzonemu przez jeden z największych na świecie serwisów e-commerce, luksusowe marki mogą sprzedawać używane przedmioty. Oczywiście wcześniej również było to możliwe, lecz kupujący nigdy nie miał pewności, czy to autentyczny produkt, czy jedynie jego tania podróbka. Teraz jednak się to zmieni.

eBay wprowadza program „Certified by Brand”, który skupia się na rynku wtórnym towarów luksusowych. Platforma e-commerce nie tylko będzie zawierać bezpośrednie partnerstwa z prestiżowymi markami, dając im możliwość samodzielnego sprzedawania produktów używanych, ale także zapewni możliwość „certyfikowania” sprzedawców jako oficjalnych i godnych zaufania.

Dzięki temu rozwiązaniu eBay zamierza zwalczać handel podróbkami oraz wykorzystać wzrost zainteresowania rynkiem używanych artykułów luksusowych. To oczywiste, że serwis nie wprowadzałby nowego rozwiązania z „dobrego serca” i jedynie chęci ograniczenia handlu podrabianym towarem.

Jak podaje za Fundacją Ellen MacArthur portal Wirtualne Media, „rynek używanych dóbr luksusowych będzie wart 250 mld dolarów do 2027 roku. W serwisie eBay używane akcesoria, takie jak zegarki, torebki, biżuteria czy buty sportowe odnotowują już dwucyfrowy wzrost sprzedaży”.

aplikacja eBay (fot. Tabletowo.pl)

Korzyści dla klientów

Program „Certified by Brand” jest korzystny nie tylko dla luksusowych marek, które zyskają możliwość certyfikowanej sprzedaży swoich używanych produktów. Marki dostaną także możliwość korzystania z dodatkowego kanału dystrybucji, przez co nie będą tworzyć bałaganu na swoich własnych kanałach sprzedaży używanymi towarami.

Rozwiązanie przyniesie korzyści przede wszystkim klientom zainteresowanym tego rodzaju asortymentem, ponieważ dzięki znaczkom „bezpośrednio od marki” oraz „autoryzowany sprzedawca marki” będą mieć pewność, że kupiony przez nich towar jest autentyczny i nie jest to tania podróbka.

Uczestnictwo w programie dla marek jest nieodpłatne, a nabywcy biżuterii czy torebek z oznaczeniem autentyczności otrzymają stosowny certyfikat. W przypadku zegarków kupujący będą mogli liczyć na co najmniej roczną gwarancję. Program ten początkowo zostanie wprowadzony na rynku amerykańskim, jednak platforma ma plany ekspansji na kolejne rynki w późniejszym czasie.