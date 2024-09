Prawdziwe cudeńka! Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro wpadają na rynek z obsługą płatności

Oficjalna prezentacja smartwatchy Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro za nami. To cudeńka, obok których trudno przejść obojętnie. Przykuwają wzrok świetnym designem i podtrzymują zainteresowanie funkcjonalnością. Zachowują to, co było najlepsze u poprzedników, równocześnie eliminując ich największe braki – między innymi brak płatności zbliżeniowych. Przy okazji zobaczyliśmy też modele Huawei Watch D2 oraz Huawei Watch Ultimate Green.

Premiera Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro

W rodzinie jednych z najciekawszych i robiących najlepsze wrażenie zegarków pojawiły się dwa nowe urządzenia: Huawei Watch GT 5, który za nieco ponad tysiaka oferuje komplet najważniejszych funkcji wspomagających codzienną aktywność i aktywny styl życia, a także Huawei Watch GT 5 Pro – topowy smartwatch, dorzucający do tego jeszcze kilka zaawansowanych rozwiązań i materiały klasy premium.

Piąta generacja zegarków z serii GT to między innymi udoskonalony system monitorowania zdrowia i aktywności TruSense. Rozkład sensorów został zoptymalizowany, podobnie jak typ zastosowanych materiałów. Aktualizacji doczekał się także algorytm odpowiadający za analizę przeszło 60 wskaźników. Efektem ma być zwiększona precyzja pomiaru tętna, natlenienia krwi, stresu czy jakości snu, wraz z rozkładem jego struktury i identyfikacją objawów bezdechu.

Do tego dochodzi lepsza antena GPS (dokładność odwzorowania trasy poprawiono o 40%, a precyzję pomiaru odległości – o 30%) i możliwość wyświetlania map na ekranie. Można również zaprojektować trasę – dzięki funkcji RouteDraw. W modelu Pro pojawiła się także funkcja poziomic do określania wysokości, a w kontekście zdrowia – możliwość wykonania jednoodprowadzeniowego pomiaru EKG. To ostatnie badanie pozwala również na sprawdzenie sztywności tętnic.

Wypada też wspomnieć, że w obu zegarkach na użytkowników czeka łącznie ponad 100 trybów treningowych, ale ostatecznie seria GT to nie tylko sport. Sporo do zaoferowania ma również na co dzień. Między innymi: odtwarzanie muzyki, zdalną migawkę, powiadomienia, kalendarz, alarm i… tu dochodzimy do jednej z najważniejszych wiadomości.

Otóż w serii Huawei Watch GT 5 po raz pierwszy pojawia się możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych z NFC! Za funkcję tę odpowiada aplikacja Quicko, oferująca wirtualny portfel, który można w wygodny sposób zasilić, korzystając z dostępnych w Polsce narzędzi płatniczych.

Na tym nie koniec nowości – Huawei Watch GT 5 oferuje również funkcję zrzutu ekranu (aktywuje się ją poprzez równoczesne wciśnięcie obu przycisków), zwiększoną jakość rozmów głosowych przez Bluetooth, a do tego – uwaga, uwaga – wreszcie pojawia się wirtualna klawiatura umożliwiająca swobodne odpisywanie na wiadomości w komunikatorach i SMS-y. Użytkownicy nie będą już ograniczeni do szablonów szybkich odpowiedzi.

Płatności zbliżeniowe i klawiatura w Huawei Watch GT 5 Pro (fot. Huawei)

Wygodne pisanie na klawiaturze, jak i korzystanie z innych funkcji, zapewnią duże wyświetlacze AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli i jasności szczytowej dochodzącej aż do 1200 nitów (co zapewnia dobrą widoczność nawet w pełnym słońcu). W mniejszym modelu średnica ekranu wynosi 1,32 cala, w większym – 1,43 cala. W wersji Pro jest on w dodatku zabezpieczony syntetycznym szkłem szafirowym.

Poza rozmiarem, małe i duże warianty różnią się też czasem działania. Te pierwsze, bazując na deklaracjach producenta, wytrzymują maksymalnie 7 dni, drugie zaś – nawet 2 tygodnie. Ładowanie odbywa się bezprzewodowo i trwa około 100 minut w wersji standardowej i godzinkę w wersji Pro.

Huawei Watch GT 5 Pro (fot. Huawei)

Warto też wspomnieć, że koperta w podstawowej wersji Watch GT 5 jest wykonana ze stali szlachetnej, a w wersji Pro – z tytanu klasy lotniczej i ceramiki. Całe zegarki są też odporne na pył i wodę – spełniają wymogi klas IP69K oraz 5ATM i umożliwiają nurkowanie do głębokości 40 metrów.

Oto wszystkie dostępne warianty Huawei Watch GT 5 wraz z polskimi cenami:

Huawei Watch GT 5 (41 mm): Active – koperta w kolorze srebrnym, fluoroelastomerowy pasek w kolorze czarnym – 1099 złotych Blue – koperta w kolorze srebrnym, fluoroelastomerowy pasek w kolorze błękitnym – 1099 złotych , Brown – koperta w kolorze srebrnym, skórzany pasek w kolorze beżowym – 1199 złotych , Classic – koperta w kolorze złotym, skórzany pasek w kolorze beżowym – 1199 złotych , Elegant – koperta w kolorze złotym, stalowa bransoleta w kolorze złotym – 1299 złotych .



Huawei Watch GT 5 (46 mm): Active – koperta w kolorze srebrnym, czarny bezel, fluoroelastomerowy pasek w kolorze czarnym – 1099 złotych , Blue – koperta w kolorze srebrnym, kompozytowy pasek w kolorze niebieskim – 1199 złotych , Classic – koperta w kolorze srebrnym, skórzany pasek w kolorze brązowym – 1199 złotych .



Huawei Watch GT 5 Pro (42 mm): Active – biała koperta, fluoroelastomerowy pasek w kolorze białym – 1799 złotych , Elegant – biała koperta, ceramiczna bransoleta w kolorze białym – 2399 złotych .

Huawei Watch GT 5 Pro (46 mm): Active – czarna koperta, fluoroelastomerowy pasek w kolorze czarnym – 1599 złotych , Elite – srebrna koperta, tytanowa bransoleta w kolorze srebrnym – 1999 złotych .



W ramach oferty premierowej osoby, które zdecydują się na zakup do 27 października, otrzymają prezent – słuchawki FreeBuds 5i oraz 3-miesięczną subskrypcję Health+.

Huawei Watch D2 oferuje całodobowy pomiar ciśnienia

Na kilka słów zdecydowanie zasługuje też Huawei Watch D2, a więc następca smartwatcha z funkcją ciśnieniomierza. W drugiej generacji producent poszedł o krok dalej, wprowadzając ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego przez całą dobę, a nie tylko „na życzenie”. Niezmiennie służy do tego system złożony z minipompki i poduszki powietrznej. Dokładność pomiaru wynosi +/- 3 mmHg, co potwierdzono certyfikatem dla wyrobu medycznego (CE 0197).

Huawei Watch D2 oferuje oczywiście o wiele więcej. To między innymi jednoodprowadzeniowe EKG, pomiar saturacji krwi, monitorowanie czasu i jakości snu, badanie stresu czy też mierzenie temperatury skóry. Pomimo szerszej funkcjonalności jest lżejszy (waży ok. 30 g) i smuklejszy od swojego poprzednika, a do tego działa nawet 6 dni między jednym ładowaniem a drugim.

Urządzenie ma 1,82-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności sięgającej 1500 nitów, dzięki czemu zapewnia dobra widoczność także w pełnym słońcu. A odpowiedź na pytanie o to, jak to wszystko wypada w praktyce, przynosi nasza recenzja Huawei Watch D2, którą już teraz możesz przeczytać na Tabletowo.pl.

Jeszcze tylko słówko o cenie. Wynosi ona 1599 złotych, a do 27 października trwa oferta premierowa, w ramach której możesz odebrać prezent w postaci słuchawek FreeBuds 5i wraz z 3-miesięczną subskrypcją Health+.

Huawei Watch Ultimate Green z nowym trybem golfowym

Niejako przy okazji na polskim rynku zadebiutował dzisiaj także Huawei Watch Ultimate Green – nowy wariant najbardziej wypasionego zegarka w ofercie tego producenta. Jego głównym wyróżnikiem jest zielono-biały bezel, dobrze komponujący się ze srebrną bransoletą. Poza innym wyglądem, model ten zyskał także zaawansowany tryb golfowy, funkcję podglądu map i tras oraz – podobnie jak w serii Watch GT 5 – możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych poprzez aplikację Quicko.

Smartwatch niezmiennie cechuje się też 1,5-calowym wyświetlaczem LTPO AMOLED o wysokiej rozdzielczości, akumulatorem zapewniającym ponad tydzień intensywnej pracy między ładowaniami, sensorami gwarantującymi precyzyjny pomiar zdrowia i aktywności oraz wodoszczelną konstrukcją w klasie 10 ATM.

Ile kosztuje? Sugerowana cena modelu Huawei Watch Ultimate Green wynosi 3899 złotych. Jeśli zdecydujesz się na zakup do 27 października, otrzymasz jeszcze w prezencie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3. Dodatkowym bonusem jest 3-miesięczna subskrypcja Health+ za darmo, a w sklepie producent dostajesz w gratisie gwarancję wydłużoną o 12 miesięcy.

Jak oceniacie nowości Huawei?