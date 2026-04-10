Właściciele flagowego Samsunga mają zaskakujący problem. Strach go dalej używać

Osoby, które kupiły flagowy smartfon Samsunga z 2022 roku, mierzą się z zaskakującym problemem, który można rozwiązać prawdopodobnie w tylko jeden sposób.

Smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra z zaskakującym komunikatem

Flagowiec Samsunga z 2022 roku już raz niemiło zaskoczył swoich właścicieli. Zaraz po premierze okazało się, że na ekranie części egzemplarzy Galaxy S22 Ultra pojawiał się szeroki pasek, który uniemożliwiał normalne korzystanie z urządzenia. Na szczęście producent bardzo szybko zareagował i udostępnił aktualizację, której zadaniem było wyeliminowanie tego zjawiska.

Teraz smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra znów boryka się z zaskakującym problemem. Ekipa serwisu Android Authority znalazła na forum Reddit liczne zgłoszenia właścicieli tego modelu, którzy przywrócili ustawienia fabryczne swojego telefonu.

Podczas procesu ponownej konfiguracji, po połączeniu się z siecią Wi-Fi, ale przed etapem logowania się do konta Google smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra niespodziewanie wyświetla komunikat, że nie jest on „prywatny”, ponieważ jest zarządzany przez „twoją organizację”.

W związku z tym każda aktywność i wszystkie pliki będą widoczne dla administratora, który może również zmieniać uprawnienia aplikacji, w tym do dostępu do mikrofonu, aparatu i lokalizacji. Według informacji wyświetlanych w konfiguratorze jest nim Numero LLC.

Użytkownicy Galaxy S22 Ultra znaleźli się w patowej sytuacji

Osoby, które zgłaszają opisywany problem, utrzymują, że kupiły smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra w oficjalnych kanałach sprzedaży. W innym przypadku istniałoby prawdopodobieństwo, że nabyły używany egzemplarz, który wcześniej służył za służbowy telefon.

Jak jednak wskazuje portal Android Authority, taki scenariusz jest właściwie nieprawdopodobny, ponieważ firma Numero LLC nie widnieje w żadnym amerykańskim wykazie zarejestrowanych firm, choć równocześnie udało się odnaleźć powiązania z Koreą Południową (ma ona zajmować się sprzedażą hurtową odzieży i „towarów”).

Zdaniem Android Authority doszło tu do ingerencji na poziomie numeru IMEI, ponieważ nawet wielokrotne przywracanie ustawień fabrycznych lub manualne wgrywanie oprogramowania z użyciem Odin nie przynosi oczekiwanego efektu.

Istnieje prawdopodobieństwo, że doszło do przejęcia konta oficjalnego dystrybutora (bowiem tylko oni mogą zbiorczo przesyłać numery IMEI do firmowego portalu Knox w celu rejestracji) i w ten sposób zarejestrowano numery IMEI wybranych egzemplarzy Galaxy S22 Ultra.

Innym wytłumaczeniem jest wykorzystanie luki w zabezpieczeniach Knox, choć wymaga to w pewnym momencie fizycznego dostępu do urządzenia. Niewykluczone też, że winni są… sami użytkownicy, ponieważ istnieje również podejrzenie, że korzystali z „podejrzanych usług” służących do odblokowania smartfona, oferowanych przez osoby trzecie i w ten sposób udostępnili swój numer IMEI.

Użytkownicy, którzy posiadają dotknięty tym problemem smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra, skarżą się, że nie mogą uzyskać pomocy od wsparcia producenta, ponieważ nieustannie są odsyłani do innej komórki, a każda z nich twierdzi, że nie może pomóc. W związku z tym urządzenie staje się właściwie nieużywalne, gdyż korzystanie z niego nie jest bezpieczne.