Władca Pierścieni MMO od Amazona anulowane

Nie wiem jak wy, ale ja już na samo połączenie słów „MMO” i „Władca Pierścieni” dostaję gęsiej skórki. Niestety jednak dziś nie mam dobrych wieści – po dwóch latach od zapowiedzi, Amazon właśnie anulował MMO w świecie Tolkiena.

Gra Władca Pierścieni MMO anulowana

Smutna wiadomość dla wszystkich fanów książek Tolkiena i filmowej adaptacji Petera Jacksona – wyczekiwana przez wielu graczy produkcja MMO od Amazona w świecie Władcy Pierścieni została anulowana dwa lata po swojej głośnej zapowiedzi – takie informacje obiegły wczoraj wieczorem cały świat. Gra była tworzona przez dwa zespoły, Amazon Game Studios i chińskiego producenta Leyou Technologies Holdings Ltd.

Reklama

Winnym całej sytuacji jest właśnie wspomniane studio Leyou, które w grudniu zeszłego roku zostało wykupione przez ogromy chiński konglomerat Tencent, co – jak potwierdza przez swoich anonimowych informatorów bloomberg.com – było bezpośrednią przyczyną anulowania gry MMO Władcy Pierścieni.

Chwilę później doniesienia te potwierdził również sam Amazon, który bezpośrednio odniósł się do całej sprawy. Dotychczasowy zespół, który pracował nad anulowaną właśnie grą, zostanie przeniesiony do innych projektów firmy – o ile jakiekolwiek jeszcze zostały.

A jaka jest wasza ulubiona dotychczas wydana gra w świecie Władcy Pierścieni?

Bo niestety, Lord of the Rings MMO nie jest jedyną anulowaną przez Amazon grą w ostatnim czasie. W ostatnich latach firma anulowała również dwie inne dobrze zapowiadające się gry – Breakaway i Crucible. Warto tu też wspomnieć, że w lutym tego roku Amazon opóźnił premierę swojego innego MMORPG – New World. Coś producent nie ma szczęścia do tego gatunku…

W przeszłości stworzono już co najmniej jedną grę MMO w świecie Władcy Pierścieni, ale niestety jej czas już dawno przeminął – The Lord of the Rings Online od studia Turbine Entertainment będzie w tym roku obchodzić już 14. urodziny. Tak więc wielu fanów (w tym i ja) pokładało nadzieję w projekcie Amazonu – niestety, jak widać, na marne.