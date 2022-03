Wyprzedaż na GOG.com! Odbierz darmową grę

Koniec marca to ponownie okres, w którym wielkie korporacje zaczynają comiesięczne rozdawnictwo gier. Przed szereg wysuwa się GOG.com, który zaoferował jedną darmową grę z okazji wiosennej wyprzedaży hitów.

Festiwal gier w GOG.com

Jakiś czas temu przestałem zaglądać na wyprzedaże na GOG.com z wielu względów. Po pierwsze, moja biblioteka już jest bogata w tytuły, w które obkupiłem się za grosze na podobnych promocjach. Chcąc zmniejszyć wydatki, ograniczyłem takie wyprawy zakupowe do absolutnego minimum. Mam ogromny sentyment do klasycznych gier z późnych lat 90. i wczesnych lat 2000., dlatego wizyty na platformie CD Projekt są dla mojego portfela niebezpieczne.

Szybki rzut oka na promocje wskazuje, że i tym razem zgarniecie ogrom fantastycznych produkcji za mniej niż 10 złotych! Wiedźmin 2: Zabójcy Królów, Rayman 2: Wielka Ucieczka czy też World in Conflict to tylko nieliczne z gier, na które warto rzucić okiem. Zwłaszcza, że jedną z nich otrzymacie całkowicie za darmo!

No to po jednym obrazku! Kto zgadnie tytuł darmowej gry na GOG.com?

Gratis to uczciwa cena

Thea 2: The Shattering – oto tytuł produkcji, jaką odbierzecie bezpłatnie na GOG.com. Jest to niecodzienna produkcja, łącząca elementy strategii 4X (Cywilizacja), RPG, gry typu survival oraz karcianki. Mieszanka niewątpliwie wybuchowa, która może okazać się najbardziej nietypowym połączeniem w historii branży elektronicznej rozrywki.

Aspekt strategii 4X jest spełniony w taki sposób, że gracz staje się jednym z bóstw panteonu inspirowanego słowiańską mitologią. Zadaniem jest objęcie kontroli nad garstką ślepych wyznawców, którzy próbują przetrwać na bezlitosnym dla nich świecie. Cele można osiągać przez wojnę lub dyplomację, a każdy styl rozgrywki doprowadzi grających do nietypowych przygód.

Jeżeli zainteresowało Was Thea 2: The Shattering, tytuł odbierzecie do 1 kwietnia 2022, godziny 15:00. Dla fanów wielogodzinnych posiedzeń przed komputerze jest to z pewnością pozycja obowiązkowa. Za darmo grzech nie spróbować! Najwyżej wyląduje w koszu, jak wiele innych gratisów, jakimi platformy zwykły nas zasypywać.