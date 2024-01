Asus ROG Phone 8 przed premierą. Widać specjalny wyświetlacz na pleckach

Niewiele czasu pozostało do premiery gamingowego smartfona Asus ROG Phone 8 Pro, więc do sieci przedostały się dodatkowe grafiki, które go przedstawiają. Można przyjrzeć się mu pod każdym kątem.

Gamingowy smartfon Asusa wygląda nieźle

Jeśli mieliśmy kiedykolwiek do czynienia ze smartfonem z serii Asus ROG, to wiemy też, czego się spodziewać po nadchodzącym modelu z oznaczeniem „8 Pro„. Tylny panel obudowy, choć wciąż kojarzy się z czymś masywnym, zyskał nieco na stylu dzięki matowemu wykończeniu.

Kształt wyspy na aparaty nadal jest „kanciasty”, podobnie jak w poprzednich edycjach urządzenia. Na plecki trafił też prosty wyświetlacz diodowy, który może prezentować logo Asus ROG. Być może będzie też potrafił pokazywać ikony powiadomień.

Specyfikacja jest już znana

Jeśli pilnie śledzicie informacje o nowych smartfonach, to pewnie mieliście do czynienia ze spodziewaną specyfikacją Asusa ROG Phone 8, którą poznaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Wśród podzespołów najprawdopodobniej znajdą się:

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3,

12 GB RAM LPDDR5X (16 lub 24 GB w wersji Pro),

256 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 (512 lub 1 TB w wersji Pro),

bateria 5500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W,

obudowa z certyfikatem IP68,

ekran 6,78 cala Full HD+ ze szkłem Corning Gorilla Glass Victus (w wersji Pro z matrycą LTPO 165 Hz i HDR10).

8 Ocena

Zestaw fotograficzny w wersji Pro będzie obejmował trzy główne matryce: 50 Mpix (Sony IMX890) + 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 32 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym. Z przodu znajdzie się kamera 32 Mpix. Specyfikacja aparatów w wersji podstawowej nie jest znana.

Premiera zaplanowana jest na 8 stycznia 2024 roku, więc nie będziemy musieli czekać zbyt długo na komplet informacji o gamingowym smartfonie Asusa, włącznie z ceną.