Windows 11 w trybie tabletu nareszcie będzie miał większy sens

Microsoft Windows 11 cały czas jest aktualizowany – trafiają do niego kolejne funkcje i usprawnienia. W lutym producent zapowiedział nowy pasek zadań zaprojektowany z myślą o tabletach i hybrydach, jednak projekt ucichł na kilka miesięcy. Teraz powraca.

Windows 11 z paskiem zadań dostosowanym do tabletów

Już Windows 10 otrzymał tryb dla tabletów, jednak był on daleki ideałowi, zresztą podobnie jak ten obecny Windows 11. Microsoft chce poprawić ten aspekt, aby użytkownicy tabletów z Windowsem (bądź urządzeń 2 w 1) mieli zagwarantowaną prostszą i wygodniejszą nawigację po systemie.

W lutym w ramach niejawnego programu testów systemu Windows została wprowadzona testowa aktualizacja w buildzie o numerze 22356. Jak się jednak okazuje, funkcja wróciła w kanale deweloperskim jako build 25197. Microsoft zaznaczył na swoim oficjalnym blogu, że funkcja działa tylko na sprzętach, które mogą być używane jako tablety, a więc także na urządzeniach 2 w 1 z odpinanymi lub składanymi klawiaturami. Raczej jest oczywiste, że zmiana nie dotyczy laptopów i komputerów stacjonarnych.

źródło: Microsoft

Pasek został zaprojektowany i przemyślany tak, aby działał w dwóch trybach – schowanym i wysuniętym. Ten pierwszy ma oczywiście zapewniać więcej przestrzeni roboczej, jednocześnie pokazując podstawowe funkcje – stan połączenia Wi-Fi, procent naładowania baterii, a także aktualną godzinę.

Gdy pasek jest wysunięty, wszelkie przypięte ikony mają odpowiedni rozmiar, aby wygodnie korzystać z ikon. Funkcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich członków programu, jednak jeśli zmiana spodoba się testerom, zostanie wprowadzona szerzej – a może nawet do oficjalnego kanału Windows 11.

Zasobnik systemowy i animowane ikonki!

Poza zmianami stricte dla urządzeń 2 w 1, Microsoft w omawianym buildzie Windows 11 wprowadza także animowane ikony w Ustawieniach systemu oraz nowe efekty w zasobniku systemowym. Co więcej, standardowo zostały poprawione błędy w ustawieniach, widżetach i menedżerze zadań.

źródło: Microsoft

Choć z powyższych zmian ucieszą się głównie właściciele hybryd, my także nie pogardzimy nowościami. Zawsze to jakaś wartość dodana do systemu.