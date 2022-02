Microsoft wprowadza do Windows 11 poprawki dla tabletów

Windows 11 miał swoją premierę ładnych kilka miesięcy temu, ale nadal trwa jego szlifowanie i poprawianie. Podczas gdy do wersji stabilnych trafiają łatki i poprawki, równolegle programiści pracują nad dalszym rozwojem systemu. Najnowsza kompilacja Windows 11 Insider Preview wprowadza kilka ciekawych rozwiązań, w tym dedykowane zmiany wizualne dla tabletów.

Windows 11 robi ukłon w stronę tabletów i urządzeń 2 w 1

Pomimo tego, że ekrany dotykowe w urządzeniach działających pod kontrolą Windowsa są na porządku dziennym, Microsoft nadal ma problemy z tym, aby systemowy interfejs w pełni nadawał się do obsługi dotykowej. To o tyle dziwne, że przecież sam gigant z Redmond posiada w swojej ofercie od lat komputery Surface Pro, które tak naprawdę są tabletami, mogącymi zamienić się w laptopa poprzez dołożenie dedykowanej klawiatury.

Microsoft Surface Pro 8 (źródło: Microsoft)

Owszem, poprzednie wersje Windowsa miały tak zwany tryb tabletowy, ale jego możliwości i wygląd były dalekie od ideału. Sytuacja niewiele poprawiła się wraz z premierą Windows 11, choć nowy, nieco zmieniony wygląd systemu, ułatwia obsługę palcem. Microsoft zdaje sobie jednak sprawę z tego, że ten problem musi zostać rozwiązany, a najlepszym przykładem na to, że programiści nad tym pracują jest najnowsza wersja testowa Windows 11.

Build w kanale niejawnym o numerze 22536 wprowadza zmiany w pasku zadań. Na klasycznym komputerze nie będą one zauważalne, ale dla osób mających tablet lub urządzenie konwertowalne – jak najbardziej. Jak informuje producent, nowy pasek zadań został specjalnie zaprojektowany tak, aby zapewnić większą precyzję i wygodę podczas korzystania z urządzenia jako tabletu.

W nowej wersji pasek zadań automatycznie przejdzie do zoptymalizowanej formy w chwili, kiedy klawiatura zostanie odłączona lub złożona (w urządzeniach 2 w 1). Co więcej, nowy taskbar posiada od teraz dwa stany: zwinięty i rozwinięty. Ten pierwszy zapewnia więcej miejsca na ekranie i zapobiega jego przypadkowemu kliknięciu. Z kolei rozwinięty pasek jest większy i łatwiejszy w obsłudze dotykiem.

Stany paska zadań można swobodnie zmieniać. Aby to zrobić, wystarczy wykonać gest pociągając w górę lub dół na spodzie urządzenia. Nowość można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach systemu, a dokładniej przechodząc do personalizacji, a następnie ustawień paska zadań – tam będzie można dostosować jego zachowanie.

Dynamiczne widżety i nowe polityki grupowe

Zmiany interfejsu dedykowane tabletom to nie jedyne nowości w nowym wydaniu Windows 11. Microsoft testuje teraz nowe, dynamiczne treści na tablicy widżetów. Powinno to ułatwić odkrywanie nowych widżetów i wiadomości, a także przełożyć się na większą interakcję z użytkownikiem. Dzięki odpowiednim algorytmom samodzielne dostosowywanie kanałów informacji powinno mieć mniejsze znaczenie – o interesujące treści zadba sztuczna inteligencja.

Oprócz tego, administratorzy IT zyskali dodatkowe ustawienia. Nowe polityki grupowe pozwolą na wyłączenie wszelkich powiadomień Windows Update, bez wyłączania samej usługi. To krok w stronę prawdziwie cichych aktualizacji odbywających się w tle. Co więcej, będzie można również ukryć powiadomienia o wymaganym restarcie, ale w niektórych przypadkach nadal niezbędna będzie reakcja użytkownika.

Nowy build Windows 11 w kanale Insider Preview to nie tylko nowości, ale również poprawki błędów. To właśnie tutaj testowane są łatki zanim trafią do regularnej wersji. Nie da się jednak ukryć, że oczy wielu użytkowników są zwrócone w kierunku tego kanału dystrybucji głównie z powodu nowości, które do stabilnej wersji trafiają z dużym opóźnieniem. Niestety, również i tym razem nie wiemy, kiedy i czy w ogóle opisane zmiany trafią do stabilnego wydania Windows 11.