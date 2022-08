Duże zmiany w Windows 11. Aktualizacja jeszcze we wrześniu

Windows 11 otrzyma we wrześniu garść kluczowych zmian, które mogą poprawić komfort użytkowania tego systemu operacyjnego. Testowanie tej aktualizacji trwa już od kilku miesięcy, a wprowadzane nowości są naprawdę intrygujące.

Reklama

Foldery nie tylko na pulpicie

Jedna z największych zmian w Windows 11 w wersji 22H2 (Sun Valley 2), dotyczy samego funkcjonowania Menu Start. Po przesiadce na najnowszy system Microsoftu, zdecydowanie stałem się fanem nowego wyglądu tak niezbywalnego elementu systemu giganta z Redmond. W szczególności przekonała mnie możliwość personalizacji i dowolnego ustawiania najczęściej używanych aplikacji, a nowa zmiana jeszcze bardziej przekonuje mnie do tego pomysłu.

Wraz z nadchodzącą aktualizacją, Menu Start w Windows 11 będzie obsługiwać foldery. Oznacza to, że w pojedynczym polu zmieścimy jeszcze więcej aplikacji, przydzielając je do odpowiednich grup. To rozwiązanie jest znane chociażby z systemu Android i sprawdza się w praktyce doskonale. Co ciekawe, aktualizacja ta przynosi wreszcie możliwość upuszczania i przyciągania plików na pasek zadań, by stąd wrzucać je do stosownych aplikacji.

Menu Start ostatecznie przekonało mnie do przesiadki na Windows 11. Wersja z folderami ułatwia odnalezienie pożądanych aplikacji (źródło: Microsoft)

Więcej trybu ciemnego w Windows 11

Oprócz tego, aktualizacja obejmie też klasyczny menedżer zadań. Program uzyska wsparcie dla trybu ciemnego, a użytkownicy będą mogli aktywować tryb wydajności, który powstrzyma aplikacje przed pożeraniem zbędnych zasobów.

Pozostając w temacie wydajności, Windows 11 22H2 poprawi także układy oraz przyciąganie okien. To dobra wiadomość dla posiadaczy ultraszerokich monitorów, które wydajnie potrafią pomieścić więcej niż okno jednej aplikacji.

Menedżer zadań jest znacznie bardziej przejrzysty w czerni

Przyznam także, że dość intrygująco prezentuje się funkcja W Centrum Uwagi Windows. Zaznaczenie tej opcji w ustawieniach ekranu blokady sprawi, iż Microsoft będzie prezentować użytkownikowi codziennie inny obraz, wraz z ciekawostkami na jego temat – zakładając, że posiadamy połączenie z Internetem.

Jako użytkownik systemu Windows 11 22H2 w wersji beta, nie mogę się doczekać aż sami zaczniecie instalować oficjalną aktualizację. Microsoft planuje ją udostępnić 20 września 2022 roku. Nie jest to jeszcze oficjalna informacja, a doniesienia ekipy z Windows Central. Czy tak będzie rzeczywiście? Przekonamy się w najbliższych dniach.