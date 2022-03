Nowa wyszukiwarka w Windows 11 w końcu będzie wyglądać dobrze

Od czasu premiery Windowsa 10, system Microsoftu nieustannie się zmienia, a mniejsze i większe poprawki unowocześniają wygląd systemu. Windows 11 był sporym krokiem w przód, lecz wciąż sporo elementów okienek pozostaje niedopracowanych. Dzięki kolejnym nowościom, które trafiły do testerów, zbliżamy się do wizualnego ujednolicenia całego systemu.

Nowa wyszukiwarka będzie przyjemna dla oka

Na blogu dla uczestników programu Windows Insider Microsoft zapowiedział wprowadzenie do systemu nowej wyszukiwarki. Dotychczasowy panel znajdujący się pod przyciskiem na pasku zadań jest żywcem wyjęty z Windowsa 10 i nie został w zauważalny sposób udoskonalony od momentu rozdzielenia go od asystentki głosowej Cortana.

Połowa przestrzeni nowego panelu zostanie wydzielona na potrzeby wyróżnionych elementów, takich jak nadchodzące lub trwające święta i wydarzenia, wspomnienia oraz podpowiedzi dotyczące często wyszukiwanych fraz.

Użytkownicy zalogowani na konto służbowe lub szkolne otrzymają zupełnie inny wygląd nowej wyszukiwarki, stawiający współpracowników lub uczniów w centrum uwagi odświeżonego panelu. Pozwoli to na szybkie i łatwe śledzenie zmian i nowości w jednym miejscu, bez konieczności przekopywania się przez setki maili i wiadomości na Teamsie.

Jest też dobra wiadomość dla osób, których komputery nie spełniają minimalnych wymagań systemu Windows 11, bądź po prostu pragną pozostać przy starszej wersji systemu. Microsoft zapowiada, że nowa wyszukiwarka z dodatkowymi funkcjami trafi również do Windowsa 10 i niebawem powinna pojawić się u testerów kręgu Release Preview.

Karty powracają do Eksploratora

O jednej z nowości Microsoft nie wspomniał w poście na blogu, lecz jest ona równie ważna, co nowa wyszukiwarka. Chodzi o system kart w Eksploratorze Plików, czyli rozwiązanie, które ułatwi pracę w wielu oknach. Testerzy programu Insider mogą już wypróbować tę nowość na swoich urządzeniach.

Warto przypomnieć, że karty w Eksploratorze nie są wcale nowością w systemie. Microsoft testował to rozwiązanie w Windowsie 10 trzy lata temu, lecz po krótkich testach funkcja ta zniknęła i do dziesiątki już nie powróciła. Być może tym razem się uda.

Dwie nowe aplikacje i kilka kosmetycznych zmian w Windows 11

Oprócz udoskonalonego panelu wyszukiwania i kart w eksploratorze plików, do Windows 11 zawitają dwie nowe aplikacje systemowe. Pierwsza z nich, Microsoft Family (znana również jako Microsoft Family Safety), to aplikacja do kontroli rodzicielskiej, która pozwala monitorować czas spędzany przez dzieci przed ekranem komputera lub smartfona.

Znalazły się tam również opcje śledzenia lokalizacji członków rodziny, czyli funkcja, która jest z pewnością dobrze znana posiadaczom urządzeń marki Apple. Microsoft Family pozwoli sprawdzić położenie naszych najbliższych w podobny sposób, co aplikacja Find My na iPhone’ach i Makach.

Co ważne, nie wszyscy użytkownicy będą mieli domyślnie zainstalowaną aplikację Microsoft Family. Pojawi się ona wyłącznie u posiadaczy systemu w wersji Home. Jeśli macie zainstalowany Windows 11 Pro, będziecie również mogli skorzystać z tej usługi, lecz będzie to wymagało ręcznego pobrania apki ze sklepu.

Do Windowsa 11 dodany został również nowy edytor wideo. Clipchamp, czyli usługa, którą Microsoft przejął w zeszłym roku, stanie się kolejną aplikacją systemową. Na ten moment nie jest do końca jasne, czy zastąpi ona dotychczasowy edytor wbudowany w system, choć raczej nikt się z tego powodu nie obrazi.

Producent postanowił wprowadzić również kilka pomniejszych zmian wizualnych, a największą z nich jest nowy wygląd kolejki wydruku. Okno to nie otrzymało kompletnie żadnej zmiany od czasów Windowsa XP i straszyło posiadaczy drukarek. Na szczęście nowy wygląd tej funkcji w końcu pasuje do reszty systemu i wygląda po prostu schludnie.

W nowej kompilacji pojawiły się także kolejne zmiany ikon – mamy tu nowy symbol centrum powiadomień z włączonym trybem Nie przeszkadzać, a także odświeżone ikonki aplikacji Szybka Pomoc oraz Piaskownica Windows.

Powyższe nowości (z wyjątkiem wyszukiwarki, która ma być udostępniona za kilka dni) są już dostępne dla testerów Windows Insider znajdujących się w kanale deweloperskim. Jeśli ich nie widzicie, sprawdźcie panel Windows Update pod kątem aktualizacji do wersji 22572.