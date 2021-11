Laptopy z Windows 11 można naładować do ponad 100%. Nowy system Microsoftu boryka się z kolejnym błędem

Windows 11 trafia na kolejne komputery osobiste, bowiem można go uzyskać w ramach darmowej aktualizacji. Najnowszy system Microsoftu, dostosowany pod hybrydowe procesory Intel Alder Lake, ma jednak kilka błędów. Teraz w sieci pojawiły się informacje, według których laptop z platformą Windows 11 na pokładzie może być naładowany do ponad 100%. Przynajmniej w teorii.

Niecodzienny błąd, który (w teorii) pozwala naładować laptopa z systemem Windows 11 do ponad 100%

W każdym systemie operacyjnym występują błędy – nieważne, czy to Windows, macOS, Linux, Android, czy iOS. Czasami zdarzają się poważniejsze problemy. Mowa tu na przykład o sytuacji, gdy Windows 11 źle zarządzał pamięcią Cache L3 procesorów AMD Ryzen, przez co można było zauważyć spadek wydajności w grach komputerowych. Zdecydowanie częściej błędy są jednak nieznaczne i nie wpływają w większym stopniu na swobodę użytkowania systemu.

Jak się okazuje, w Windows 11 występuje błąd, przez który oprogramowanie niepoprawnie wyświetla poziom naładowania baterii. Przez błędne działanie systemu, może on przekroczyć 100%. Problem został zauważony po ostatniej aktualizacji Windows 11, oznaczonej kodem 22494 z kanału deweloperskiego niejawnego programu testów systemu Windows, która została wydana kilka dni temu.

Jest to oczywiście błąd wizualny, który nie wpływa na samo użytkowanie – taki urok kanału deweloperskiego, bowiem właśnie tam trafiają najwcześniejsze wersje systemu.

Bug został zauważony m.in. przez użytkownika Reddita pod pseudonimem GlitchyDragon65, który opublikował (załączony powyżej) zrzut ekranu, gdzie widać, że bateria została naładowana do 115%. Błąd wystąpił także u innej osoby – o nicku Zondax, której laptop wskazywał na to, że ma baterię naładowaną do 103% (po kilkudziesięciu minutach wartość wzrosła nawet do 104%).

Deweloper Microsoftu zauważył post i twierdzi, że firma sprawdza błąd, ponieważ otrzymano kilka tego typu zgłoszeń. Pracownik sprostował jednak, że bug występował już we wcześniejszych wersjach, więc nie pojawił się w patchu 22494.