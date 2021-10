Nikt nie kupi smartfona z Linuxem? Tymczasem PinePhone Pro właśnie trafił do sprzedaży

Android i iOS dominują na rynku systemów operacyjnych, przynajmniej jeśli chodzi o te w urządzeniach mobilnych. Bisko dwa lata temu, w styczniu 2020 roku, do klientów zaczął jednak trafiać PinePhone z Linuxem. Teraz doczekał się on nowej, flagowej wersji – PinePhone Pro, którą można już zamówić w przedsprzedaży.

Specyfikacja PinePhone Pro

Specyfikacja PinePhone Pro mocno odstaje od parametrów smartfonów z Androidem w podobnej cenie, jednak jest to produkt niszowy, dlatego producent musiał ustalić cenę na wyższym poziomie, aby w ogóle móc sfinansować produkcję i rozwój tego urządzenia.

Na pokładzie „flagowego smartfona z Linuxem” od PINE64 znajduje się m.in. sześciordzeniowy, 64-bitowy procesor Rockchip RK3399S 1,5 GHz (2x ARM Cortex-A72 + 6x ARM Cortex-A53) wraz z czterordzeniowym układem graficznym ARM Mali-T860 500 MHz oraz 4 GB LPDDR4 RAM 800 MHz i 128 GB pamięci flash typu eMMC z opcją rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

źródło: PINE64

Ponadto specyfikacja PinePhone Pro obejmuje 6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ 1440×720 pikseli (proporcje 18:9), który pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 4. generacji, podobnie jak 13 Mpix (Sony IMX258) aparat na panelu tylnym. Na przodzie znajduje się zaś 5 Mpix (OmniVision OV5640).

Do tego smartfon wyposażono również w modem Quectel EG25-G, który obsługuje globalne pasma GSM (w tym LTE) i CDMA, WiFi 802.11ac i Bluetooth 4.1. PinePhone Pro zapewnia też wsparcie dla systemów GPS, GPS-A i Glonass.

Smartfon jest dość duży i ciężki, ponieważ ma wymiary 160,8×76,6×11,1 mm i waży 215 gramów. Mimo to znalazło się w nim miejsce dla akumulatora o pojemności jedynie 3000 mAh. Co jednak ważne, można go naładować z mocą do 15 W przez port USB-C, a nawet samodzielnie wyjąć.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że PinePhone Pro umożliwia wyłączenie aparatów, mikrofonu, modułów łączności WiFi, Bluetooth, LTE i GPS oraz złącza słuchawkowego, jednak nie przełącznikiem w ustawieniach, tylko fizycznymi, znajdującymi się pod pokrywą panelu tylnego.

źródło: PINE64

PINE64 podaje też, że PinePhone Pro pracuje na „głównym” Linuxie, podobnie jak oryginalny PinePhone, wraz z otwartoźródłowymi sterownikami. Domyślnym systemem operacyjnym na smartfonie jest Manjaro Linux z KDE Plasma Mobile, ale producent spodziewa się, że będzie można na nim zainstalować również większość systemów już dostępnych na modelu bez dopisku „Pro”.

Cena PinePhone Pro, dostępność

Cena PinePhone Pro została ustalona na 399 dolarów (równowartość ~1570 złotych), aczkolwiek PINE64 zastrzega, że nie uwzględnia ona podatków i kosztów dostawy. Smartfon w wersji Developer Edition jest już dostępny na oficjalnej stronie internetowej urządzenia.

Według deklaracji PINE64, zamówione egzemplarze zostaną dostarczone do klientów w grudniu br. Jednocześnie w listopadzie ruszy produkcja wersji Explorer Edition – jej dostawa planowana jest na początek 2022 roku.