Tyle mogą kosztować nieodblokowane procesory z serii Intel Alder Lake. Czy będzie drogo?

Niedawno oficjalnie zadebiutowały procesory 12. generacji Intela o odblokowanym mnożniku – dokładnie sześć modeli. Jednocześnie na rynek trafiły płyty główne oparte na flagowym chipsecie Z690. Wszystko wskazuje na to, że nieodblokowane układy z serii Intel Alder Lake trafią do sprzedaży nieco później. W sieci pojawiły się jednak już prawdopodobne ceny kolejnych procesorów Intela.

Specyfikacja procesorów Intel Alder Lake

Najnowsze procesory technologicznego giganta z Santa Clara wyróżniają się przede wszystkim nietypową (obecnie), hybrydową budową. Łączą one standardowe, wydajnościowe rdzenie, wykonane w mikroarchitekturze Golden Cove oraz jednocześnie małe, energooszczędne rdzenie Gracemont, które wcześniej nie wystąpiły w tego typu procesorach. To ogromna zmiana, patrząc na to, że podobne układy wykorzystują… nowoczesne smartfony, a także urządzenia z segmentu PC produkcji Apple.

Jak się okazuje, nie tylko odblokowane układy Intel Alder Lake mogą oferować małe rdzenie na pokładzie, ale także te bez dopisku „K”. Sugerują to zrzuty ekranu cen procesorów, które opublikował użytkownik Twittera, posługujący się pseudonimem Momomo_US.

W opisach podanych CPU możemy dostrzec ich minimalne taktowania – obok Core i7-12700 widać „2.100G”, co oznacza, że podstawowy zegar danego procesora to 2,1 GHz. Minimalne taktowanie Intel Core i7-12700K to 2,7 GHz na energooszczędnym rdzeniu, jednak jest to CPU o PBP na poziomie 125 W. Nadchodzący Core i7-12700 będzie miał niższe PBP, najpewniej = 65 W.

Z tego względu może być to taktowanie małego, energooszczędnego rdzenia Gracemont, który znajdzie się na pokładzie Core i7-12700. To jednak to tylko moje przypuszczenia – musimy nieco poczekać na zweryfikowane tych informacji.

Ceny procesorów Intel Alder Lake mogą być atrakcyjne

Co więcej, zrzut ekranu ujawnia również ceny nadchodzących, nieodblokowanych procesorów Intel Alder Lake. Pochodzą one z kanadyjskiego sklepu, a więc kwoty podane są w dolarach kanadyjskich (CAD).

Najdroższy procesor na zrzucie to wspomniany już wcześniej Intel Core i7-12700, który kosztuje 445 dolarów kanadyjskich (równowartość ~1420 złotych). Nieco tańszy, średniopółkowy układ Core i5-12400 został wyceniony na 287 CAD (~916 złotych), podczas gdy Intel Core i5-12400 bez zintegrowanego układu graficznego na 249 CAD (~795 złotych).

Co ciekawe, 11. generacja Rocket Lake była pozbawiona procesora Intel Core i3, który był właściwie odświeżonym i3 z serii Comet Lake, lecz w następnym roku powinien zadebiutować Core i3-12100F, oparty na architekturze Intel Alder Lake, w cenie 148 dolarów kanadyjskich (~474 złote).

Niewykluczone jednak, że finalne ceny mogą być o kilkanaście procent wyższe, lecz mimo wszystko wciąż powinny pozostać bardzo atrakcyjne.