Testerzy mogą już odpalać aplikacje z Androida na Windowsie 11

Premiera systemu Windows 11 wniosła ze sobą ważną zapowiedź ze strony Microsoftu. Otóż zapowiedziano, że będzie na nim można uruchamiać aplikacje z Androida i to bez konieczności instalowania dodatkowego emulatora. Właśnie to można teraz swobodnie testować.

Zobacz swoje aplikacje z Androida na Windowsie 11

Na blogu niejawnych testerów programu Windows Insider opublikowano post, ogłaszający zmiany w najnowszych wersjach próbnych systemu Windows 11. Flagowa funkcja dotyczy uruchamiania aplikacji z Androida na komputerze. Co prawda do tej pory można było odpalać apki ze smartfona na ekranie desktopa, na przykład za pomocą programu Twój Telefon (zwłaszcza w wypadku smartfonów Samsung Galaxy), ale teraz działa to jeszcze sprawniej. I na innych zasadach.

Aplikację Kindle z Androida można już otworzyć w nowej becie Windowsa 11

Aplikacje muszą być pobrane ze sklepu Amazon Store, dostępnego z kolei w Microsoft Store. Jak na razie, pula dostępnych apek jest ograniczona – mamy do czynienia z 50 aplikacjami. Wśród nich znajdują się Apple Music, Kindle czy Signal. Oczywiście katalog programów w sklepie Google Play jest ogromny, ale wierzymy, że z czasem Microsoft będzie dodawał wsparcie dla kolejnych produktów i deweloperów. Oprócz tego, istnieje opcja zainstalowania dodatkowej aplikacji z pliku .APK.

Jak to działa na Windowsie 11?

Zgodnie z opisem Microsoftu, uruchamianie aplikacji z Androida na Windowsie 11 ma być proste i przyjemne. Da się je odpalać za pomocą nowej funkcji Snap Layouts, przypinać do menu Start lub paska zadań i obsługiwać za pomocą myszy, dotyku lub pióra.

Aplikacje z Androida będą też wchodzić w skład programów uruchomionych po uruchomieniu widoku zadań (wywoływanym skrótem klawiszowym Alt + Tab). W Centrum akcji pojawią się powiadomienia z otwartych apek, a informacje skopiowane ze schowka systemowego, będą dostępne również dla nich.

Matchington Mansion (Windows Subsystem for Android), Word (Win32), Pinterest (PWA) i Gimp (Windows Subsystem for Linux) obok siebie na Windows 11

Jeśli nasz komputer działa na Windowsie 11, a koniecznie chcielibyśmy wypróbować działanie aplikacji z Androida na desktopie, wymagane jest dołączenie do programu testerów systemu Microsoft. Tylko w ten sposób otworzy się przed nami możliwość pobrania najnowszej bety Windowsa 11, w której odblokowano dostęp do nowej funkcji.