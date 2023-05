Polska gra za darmo w Epic Games Store!

Tym razem Epic Games nas zaskoczył i przygotował aż trzy darmowe gry, które można odebrać w ich sklepie. Jedną z nich jest kultowy Kangurek Kao. Jak odebrać te tytuły i czy warto to zrobić?

Kangurek Kao w Epicu

Kangurek Kao został wydany w maju 2022 roku, co oznacza, że jest to ledwo roczny tytuł. Ta kultowa gra została odświeżona i przystosowana do obecnych standardów, a teraz wleciała do „darmówek” Epica. Jak głosi jej opis, to „trójwymiarowa platformówka, gdzie mamy całą masę dobrej zabawy, eksploracji, przygód oraz tajemnic, które należy rozwiązać”.

Fabularnie gra jest zbudowana wokół tego, że Kao wyrusza w podróż, aby odnaleźć swojego ojca, który zniknął. Przemierzając kolejne tereny, zwierzak będzie musiał uniknąć wielu pułapek, zmierzyć się z kilkoma przeciwnikami czy wreszcie rozwiązać zagadki logiczne. Deweloperzy zapewniają także, że zbudowali całkiem przyjemny dla oka świat.

Brzmi to jak idealny przepis na weekend – w końcu tytuł możesz przetestować za darmo, a do odebrania w Epicu jest do czwartku 11 maja, do godziny 16:59. By podjąć decyzję, czy warto dodać grę do swojej biblioteki gier, możecie zapoznać się z naszą recenzją.

Screen z gameplayu Kangurka Kao (źródło: Epic)

Epic rozdaje także dwie inne gry

Kangurek Kao to jednak nie koniec dobroci, jakie ma dla nas Epic Games, ponieważ firma zdecydowała się także na rozdanie dwóch innych tytułów. Mowa tutaj o Horizon Chase Turbo oraz Against All Odds.

Horizon Chase Turbo to wyścigowa gra, gdzie czuć mocną inspirację grami z ubiegłego stulecia. Stylizowana jest właśnie na klasyczne tytuły, które polegały na ściganiu się na zamkniętych torach. Bez zaawansowanej fizyki, dynamiki czy feelingu – ot odmóżdżająca jazda!

4.4 Ocena 5.5 Ocena

Z kolei Against All Odds nie jest może głośnym tytułem, ani nie ma charakterystycznej stylizacji, ale dalej jest to ciekawy tytuł, który warto sprawdzić. Idealnie na deszczowy weekend, ponieważ właśnie taki się teraz zapowiada. To mała gra akcyjno-sportowa, gdzie jako gracz dołączamy do Slaughter League i musimy wygrać śmiertelne wyścigi, żeby zarobić pieniądze na życie. Ta imprezowa platformówka powinna starczyć na kilka godzin dobrej zabawy.

Warto podkreślić, że Epic się rozkręca, ponieważ już za tydzień da nam do odebrania zestaw The Sims 4 „Żyj odważnie”. Dostępny będzie od czwartku 11 maja od godziny 17:00.