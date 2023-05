Duże zmiany w Virgin Mobile. Można wypowiedzieć umowę bez konsekwencji, ale czy warto?

Każdy operator raz na jakiś czas robi porządki w swojej ofercie i teraz na taki krok zdecydowało się Virgin Mobile. Klienci korzystający z tych usług muszą przygotować się na zmiany lub wypowiedzieć umowę. Co ważne, w drugim przypadku nie zostaną za to obciążeni karami umownymi, ale czy warto to zrobić?

Virgin Mobile wygasza cztery usługi

Operator poinformował, że 1 czerwca 2023 roku „z przyczyn technicznych” przestanie świadczyć usługi w ramach następujących ofert: AboJa, Plany w Abonamencie, Twoja Grupa Numerów w promocji Plany w Abonamencie oraz Darmowe GB dla Lojalnych. Nie oznacza to jednak, że klienci nie będą mogli dłużej korzystać z usług telekomunikacyjnych na swoim numerze telefonu.

Użytkownicy taryfy AboJa zostaną automatycznie zmigrowani 1 czerwca 2023 roku do oferty Abonament Dla Każdego 1.0 5 GB, w ramach którego będą mieli do dyspozycji nielimitowane rozmowy na wszystkie numery komórkowe i stacjonarne, nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci komórkowych i 5 GB internetu. Od czerwca opłata za ten abonament wyniesie 15 złotych miesięcznie, pod warunkiem wyrażenia zgody na e-fakturę (rabat 5 złotych) i zgody marketingowe (5 złotych zniżki).

Natomiast osoby, które aktualnie korzystają z taryf Plany w Abonamencie, Twoja Grupa Numerów w promocji Plany w Abonamencie i Darmowe GB dla Lojalnych, zostaną zmigrowane 1 czerwca 2023 roku do oferty Abonament Dla Każdego 1.0 10 GB, w ramach którego operator zapewni im nielimitowane rozmowy na wszystkie numery komórkowe i stacjonarne, nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci komórkowych i 10 GB internetu.

Również w tym przypadku opłata miesięczna za abonament wyniesie od 1 czerwca 2023 roku 15 złotych miesięcznie, jeśli klient ma wyrażoną zgodę na elektroniczną fakturę i zgody marketingowe. Jeżeli nie, operator naliczy za każdy miesiąc 25 złotych.

Klienci Virgin Mobile mogą wypowiedzieć umowę bez konsekwencji

Klienci, którym nie odpowiadają zapowiedziane zmiany, jakie mają wejść w życie 1 czerwca 2023 roku, mogą wypowiedzieć umowę bez konsekwencji – Virgin Mobile informuje, że złożenie wypowiedzenia nie będzie skutkowało naliczeniem kary umownej.

Warto jednak się nad tym zastanowić i nie podejmować pochopnej decyzji – 15 złotych za nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz pakiet 10 GB internetu to korzystna oferta. Aktualnie w Virgin Mobile za 15 złotych jest dostępny Abonament Dla Każdego 1.0 z tylko rozmowami i SMS-ami bez limitu – za każdy wykorzystany GB trzeba zapłacić złotówkę (maksymalnie można wykorzystać 15 GB za 15 złotych).