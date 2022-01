Gdyby Microsoft nie porzucił zwykłych smartfonów, wykorzystałby ten system operacyjny

Wielu z nas zna smutną historię smartfonów od Microsoftu. Gigant z Redmond chciał stać się trzecią siłą na rynku producentów przenośnych urządzeń za sprawą przejęcia mobilnego działu Nokii. Cóż, nie udało się. W ten sposób umarł też Windows 10 Mobile, choć swego czasu Microsoft testował jego następcę.

Smartfon Microsoftu z systemem Andromeda OS

Mobilny system operacyjny od Microsoftu nie był zły sam w sobie. Wielu ceniło go za płynność działania i wszystkie podstawowe funkcje, oferowane za pomocą przystępnego interfejsu, nawiązującego do stylowych kafelek w Windowsie 8. Po wygaszeniu Windowsa 10 Mobile i wycofaniu ze sprzedaży wszystkich Lumii, pracownicy Microsoftu jeszcze przez jakiś czas zastanawiali się nad możliwością wykorzystania innego systemu mobilnego.

Redakcji Windows Central udało się dotrzeć do działającej wersji Andromeda OS. Podjęto próbę przetestowania jej na mającej już swoje lata Lumii 950. To, co można zobaczyć na filmie, to pokaz możliwości oprogramowania i niektórych dostarczanych z systemem funkcji.

Część z nich mocno skupia się na możliwości korzystania z rysika. To tak, jakby Microsoft przygotowywał się do zaprezentowania prawdziwego konkurenta serii Galaxy Note od Samsunga.

W interfejsie wielokrotnie można znaleźć pola do wprowadzania tekstu za pomocą piórka. To ciekawy pomysł, którego gigant z Redmind nigdy w pełni nie wykorzystał – nawet w obsługujących stylusy urządzeniach Surface Duo.

Niestety, Surface Phone’a działającego na systemie Andromeda OS nie zobaczymy nigdy na żywo. Projekt ten został porzucony na rzecz rozwijania nakładki systemowej, umożliwiającej działanie Androida na Surface Duo pierwszej generacji, a później także Surface Duo 2. Nic nie wskazuje na to, by Microsoft kiedykolwiek powrócił do idei, które zginęły wraz z ostatnimi smartfonami z Windows 10 Mobile na pokładzie. Może to i lepiej. Przeszłość należy pozostawić w spokoju.