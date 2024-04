Dla Samsunga Ziemia to za mało. Pokaże szerszy obraz

Nie masz pewności, czy to dobra pora, by dzwonić, bo obawiasz się, że obudzisz swoich przyjaciół z obcych planet? Spokojnie, Samsung to przewidział. Dlatego Galaxy Watch pokaże użytkownikom aktualną godzinę na Marsie, Jowiszu czy Wenus.

Samsung Galaxy Watch wyświetli aktualny czas na Marsie

Na poważnie jednak – choć jest to tylko ciekawostka, to jakże wyborna. Nowa tarcza, którą Samsung opracował we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), pozwoli sprawdzać aktualny czas i inne informacje na temat pozostałych planet Układu Słonecznego z poziomu ekranu głównego smartwatcha koreańskiego producenta: od Galaxy Watch 4 aż po Galaxy Watch 6.

Każda planeta ma inną długość dnia i roku, co jest – naturalnie – uzależnione od tego, jak szybko obraca się wokół własnej osi oraz wokół Słońca. Samsung Galaxy Watch, dzięki tej nowej tarczy, wyświetli informacje o rytmach, jakimi cechują się Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun (a także nasz Księżyc). Dzięki współpracy z agencją ESA zrobi to w dodatku z wyjątkową precyzją.

Galaxy Time – tarcza dla Układu Słonecznego

Każdej z ośmiu planet odpowiada jedna plansza na tarczy, której nazwa to Galaxy Time. Użytkownicy będą mogli porównać tempo upływu czasu względem naszej planety, jak również poznać odległość od Ziemi lub od Słońca, liczbę księżyców, aktualną porę roku czy też dokładne położenie w Układzie Słonecznym.

Zdefiniowano nowy planetarny system czasu, niepodobny do niczego wcześniej. Wyświetlaj czas wszystkich ośmiu planet bezpośrednio na nadgarstku i rozwijaj poczucie wyjątkowości sąsiadujących z nami planet. Na przykład dzień na Wenus trwa 243 ziemskie dni, podczas gdy dzień na Jowiszu trwa niecałe 10 ziemskich godzin. Odkryj funkcje nie z tego świata. Samsung o Galaxy Time (w Google Play)

Możesz już pobrać tę tarczę – za darmo

Tarczę Galaxy Time można już pobrać ze sklepu Google Play. Jest dostępna bezpłatnie. Nic więc nie zapłacisz za dostarczenie swojemu zegarkowi ostatecznego dowodu na to, że zasługuje na swoją nazwę.