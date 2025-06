Wikipedia chciała być jak Google. Decyzja spotkała się z krytyką

Co prawda wizja przyszłości z Terminatora, w której ludzie walczą z maszynami, nie nadeszła, jednak – jak pokazuje przykład Wikipedii – pojawiają się już konflikty na linii człowiek a sztuczna inteligencja.

Wikipedia postanowiła mieć funkcję jak Google

Pewnie kojarzycie funkcję AI Overviews (Przegląd od AI) w wyszukiwarce Google lub podsumowania w Dokumentach Google. Wikipedia postanowiła wprowadzić bardzo podobne rozwiązanie, aczkolwiek – co zrozumiałe – dotyczące artykułów umieszczonych w internetowej encyklopedii.

Otóż sztuczna inteligencja miała generować ich podsumowania, dostarczając czytelnikowi kluczowych informacji w sporo krótszej formie. Całość miała być zasilana przez otwarty model Aya, obsługujący wiele języków, którego autorami są ludzie z Cohere Labs.

Początkowy plan zakładał dwutygodniowy, opcjonalny okres próbny, który byłby dostępny dla zainteresowanych użytkowników mobilnej wersji Wikipedii. Eksperyment został jednak wstrzymany.

Pomysł nie spodobał się redaktorom Wikipedii

Redaktorzy, dzięki którym możemy bezpłatnie korzystać z ogromnych zasobów Wikipedii, mając dostęp do zazwyczaj dobrej jakości artykułów, wyrazili – delikatnie mówiąc – sprzeciw przedstawionemu wyżej pomysłowi. Wśród komentarzy możemy spotkać takie, które zawierają stwierdzenia: Yuck (Fuj), A truly ghastly idea (naprawdę okropny pomysł) czy Keep AI out of Wikipedia (Trzymajcie AI z dala od Wikipedii).

Z jednej strony łatwo jest zgodzić się z redaktorami, których praca przez AI mogłaby nie spotkać się z odpowiednim uznaniem wśród czytelników. Do tego dochodzą obawy związane z samą jakością podsumowań – sztuczna inteligencja różnych firm wciąż zalicza wpadki, co z kolei może doprowadzić nawet do generowania tekstu z błędnymi informacjami. Z drugiej jednak strony, niektórzy zwracają uwagę, że zdarzają się artykuły zbyt obszerne i techniczne dla przeciętnego czytelnika, więc AI mogłaby okazać się wówczas pomocna.

Marshall Miller, starszy dyrektor Wikimedia Foundation, opublikował wpis, w którym podziękował redaktorom za opinie dotyczące podsumowań AI. Dodał, że celem całego przedsięwzięcia była pomoc użytkownikom, ale możliwe, że pomysł został przedstawiony w zły sposób.

Obecnie eksperyment jest wstrzymany, aczkolwiek nie został całkowicie skreślony. Wikipedia nadal rozważa wprowadzenie podsumowań AI, ale możliwe, że pojawią się one w innej formie, która powstanie we współpracy z wieloma osobami zaangażowanymi w rozwój encyklopedii.