Światłowód na Twoich warunkach. Wyjątkowa oferta

Jeden z operatorów wprowadził elastyczną ofertę na światłowód, która przypadnie do gustu podróżującym i studentom. Pomimo umowy i abonamentu nie musisz płacić za internet przez cały czas, nawet wtedy, gdy nie potrzebujesz dostępu do sieci. Jak to działa w praktyce?

Nowa elastyczna oferta na światłowód

Światłowód zazwyczaj kojarzony jest z umową na długi czas, bez możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Takie rozwiązanie nie jest jednak odpowiednie dla osób, które np. korzystają z krótkiego najmu czy często wyjeżdżają i w zasadzie mogłyby na tej usłudze zaoszczędzić. W praktyce usługobiorca płaci miesięcznie konkretną kwotę, choć z sieci nie korzysta przez cały czas. Rozwiązaniem tego problemu może być nowa oferta na światłowód od Vectry.

Vectra przygotowała elastyczną propozycję dla klientów, którzy cenią sobie stałą kontrolę nad domowym budżetem. Użytkownik ma do wyboru dwie prędkości: 300 Mb/s lub 600 Mb/s. Przez pierwsze 6 miesięcy prędkość będzie maksymalna. Po upływie połowy roku prędkość automatycznie maleje do 1 Mb/s. Klient natomiast nie płaci za abonament, a jedynie 10 złotych miesięcznie za modem.

Elastyczna oferta na światłowód (źródło: Vectra)

Jeśli jednak użytkownik chce utrzymać większą prędkość przez kolejny miesiąc, dwa, trzy, cztery lub dwanaście – może aktywować lub dezaktywować tę usługę, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta. O automatycznym spowolnieniu prędkości przesyłu klient zostaje powiadomiony z 7- i 1-dniowym wyprzedzeniem.

Ceny dostępnych pakietów na światłowód prezentują się następująco:

300 Mb/s za 64,98 złotych miesięczne + 10 złotych za modem,

600 Mb/s za 74,98 złotych miesięcznie + 10 złotych za modem.

Elastyczna oferta Vectry także z telewizją w pakiecie

Ta elastyczna oferta przygotowana przez Vectrę jest także dostępna w pakiecie z telewizją i dekoderem TV Smart 4K BOX. Klienci mogą początkowo korzystać z Pakietu Platynowego (167 kanałów), a gdy prędkość internetu spadnie do 1 Mb/s plan zostanie zamieniony na Pakiet Stalowy (37 kanałów) z opłatą 20 złotych. Warto zaznaczyć, że koszt ten związany jest z opłatą za modem (10 złotych) i za dekoder (10 złotych).

Ceny za usługę internetu z telewizją prezentują się następująco: