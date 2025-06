Niezwykła aplikacja. Z pomocą AI tworzy prawdziwe cuda

To, co potrafi ta aplikacja, robi ogromne wrażenie. Dzięki niej można w prosty sposób przekształcić zwykłe wideo w film, który wygląda jak nie z tej ziemi i spowoduje opad szczęki.

Prosta aplikacja do przekształcenia zwykłego filmu w oszałamiające wideo

Aplikacja Meta AI i strona internetowa meta.ai oraz aplikacja Edits od teraz umożliwiają przekształcenie zwykłego filmu w wideo, które może wyglądać jak nie z tej ziemi.

Korzystanie z niej jest banalnie proste – wystarczy przesłać wybrany film, a następnie zapoznać się z ponad 50 podpowiedziami dotyczącymi edycji. Po wybraniu konkretnej wideo zostanie przekształcone we wskazanym stylu. Za pomocą tego narzędzia można bezpłatnie i przez ograniczony czas przekształcić 10 sekund filmu.

Aplikacja Meta AI oraz Edits pozwalają przesłać przekształcone filmy wprost na Facebooka i Instagrama. Za pomocą Meta AI i strony meta.ai można udostępnić wygenerowane wideo bezpośrednio w kanale Discover.

Nowa funkcja została udostępniona mieszkańcom Stanów Zjednoczonych oraz „ponad tuzinie” krajów na całym świecie (tuzin to 12 sztuk). Mnie nie udało się jednak z niego skorzystać.

Meta zaprezentowała również model AI V-JEPA 2

Pozostając w temacie sztucznej inteligencji, Meta zaanonsowała również AI V-JEPA 2, który określa mianem „world model”. Amerykanie tłumaczą, że jest to system AI, który uczy się na temat otaczającej rzeczywistości na podstawie obserwacji, podobnie jak robią to ludzie. Opiera się on na architekturze JEPA, którą Meta zaprezentowała już w 2022 roku.

V-JEPA 2 przedstawiany jest jako „bardzo inteligentny”, prawie jak człowiek, ponieważ – według deklaracji – potrafi rozwijać intuicję fizyczną, przewidując, jakie będą konsekwencje różnych działań w świecie fizycznym (na przykład – co się stanie, gdy ktoś upuści przedmiot), a także planować własne zachowania. Wyszkolono go na ponad milionie godzin wideo i milionie obrazów.

Meta twierdzi, że jest coraz bliższa stworzenia sztucznej inteligencji, która będzie zdolna do samodzielnego rozumowania oraz działania w realnym środowisku. Brzmi to zarówno imponująco, jak i niepokojąco, ponieważ już byliśmy świadku pierwszego buntu maszyn, a w tym przypadku mimowolnie przychodzą skojarzenia z Czerwoną Królową z filmu Resident Evil (kultowy – polecam obejrzeć).