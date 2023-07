Diablo IV w tarapatach? Wiemy, kiedy wystartuje beta Path of Exile 2!

Za nami ExileCon 2023, czyli wydarzenie, które szczegółowo omawia przyszłość Path of Exile oraz Path of Exile 2. Dzięki prezentacji deweloperów poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących rozgrywki oraz dowiedzieliśmy się, kiedy rozpocznie się beta PoE 2! Czy Diablo IV ma się czego obawiać?

Na Path of Exile 2 przyjdzie nam jeszcze poczekać

Wielu graczy wyczekuje premiery Path of Exile 2, które zapowiedziano już kilka lat temu. W nocy z piątku na sobotę miał miejsce ExileCon 2023, gdzie twórcy podzielili się mnóstwem informacji dotyczących Path of Exile 2. Gra, na ten moment, zapowiada się po prostu bardzo dobrze.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że beta PoE 2 rozpocznie się 7 czerwca 2024 roku. Przez ten rok twórcy chcą się skupić na rozwinięciu gry, zbalansowaniu rozgrywki oraz „dopieszczeniu” aktów. Wszystko po to, żeby w dniu premiery móc swobodnie rzucić rękawice Diablo IV autorstwa Blizzarda.

Na szczegóły dotyczące bety jeszcze musimy poczekać – na razie nie otrzymaliśmy nic więcej niż sama data startu testów.

Path of Exile 2 nie zastąpi jedynki

Path of Exile 2 będzie równolegle rozwijane do Path of Exile. Sequel nie zastąpi jedynki, a twórcy nie mają zamiaru porzucić PoE, nad którym pracowali przez wiele lat. Druga część serii będzie miała oddzielną fabułę, rozgrywkę i mechaniki, a jednocześnie będzie rozwijana w tym samym czasie, co jedynka.

To ciekawe podejście, ponieważ zazwyczaj, gdy wychodzi kolejna część, poprzednia jest zostawiana „sama sobie”. Tak jest np. w przypadku Diablo III, które powoli umiera po premierze Diablo IV.

Warto jednak odnotować fakt, że obie gry będzie łączyć jedna platforma. To oznacza, że wszystkie rzeczy kupione w Item Shopie poprzez mikrotransakcje np. w Poe 2, będą również dostępne w pierwszej części (i na odwrót). Tyczyć się to będzie jednak wspólnej zawartości, a nie np. tej przeznaczonej dla unikalnych klas.

Tak wygląda gameplay w Path of Exile 2 (źródło: Path of Exile)

Bardziej taktyczna walka

W sequelu walka ma być bardziej taktyczna. Podczas pokazu twórcy poświęcili trochę uwagi właśnie temu aspektowi rozgrywki. W PoE 2 umiejętności będą połączone z ruchem. Dzięki temu gracze mają odczuwać unikalne wrażenia z grania każdą z klas. Mocno dopracowano także sam wygląd umiejętności, przez co wyglądają one o wiele lepiej niż w pierwszej części.

Walka w PoE 2 ma być bardziej taktyczna i wymagać więcej uwagi od graczy. Ważne mają być np. uniki, dzięki którym będzie można w dowolnym momencie odskoczyć od rywala. Aby nie było zbyt nudno, deweloperzy przygotowali w Path of Exile 2 aż ponad 100 różnych bossów, a za pokonanie jednego z nich otrzymujemy na stałe premię do statystyk postaci.

Twórcy poruszyli także kwestię związaną z przedmiotami oraz nowymi surowcami. Nieco przebudowano cały system, który teraz pozwoli na jeszcze większe dopasowanie stylu gry pod własne preferencje. Dla przykładu, każdy bohater będzie mógł korzystać z dwóch broni, ale te będą specjalizować się w innych atakach i podczas ustawiania umiejętności można wybrać, która broń ma być aktywna przy użyciu skilla.

Trzeba przyznać, że na ten moment Path of Exile 2 zapowiada się wyśmienicie i Diablo IV może się obawiać przyszłej konkurencji. Na ten moment najnowsza gra Blizzarda boryka się z wieloma problemami. Gracze narzekają na nudny content od okolic 70 poziomu, małą różnorodność bohaterów i wszechobecną nudę, a pierwszy sezon zbiera sporo negatywnych opinii.

Po zapowiedziach widać, że twórcy PoE 2 mają pomysł na to, jak chcą rozwijać ten tytuł. Zaproponowane nowości rozwiązują także wiele problemów, z którymi boryka się Diablo IV. W związku z tym Blizzard może mieć spory problem z utrzymaniem graczy przy swojej produkcji, ponieważ Path of Exile 2 będzie oferować po prostu więcej rzeczy.