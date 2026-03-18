Wielofunkcyjny tablet z ekranem E Ink powraca. Bez największej wady

Onyx Boox Go 10.3 to miks czytnika e-booków, cyfrowego notatnika i tabletu. Dzięki wyświetlaczowi E Ink jest przyjazny dla oczu i energooszczędny, a do tego ultramobilny, dzięki czemu dobrze sprawdza się na przykład w rękach uczniów i studentów, ale zdecydowanie nie tylko.

Wśród nielicznych minusów tego urządzenia znajduje się brak przedniego doświetlenia, które umożliwiałoby pracę po zmroku i zwiększałoby komfort korzystania w słoneczne dni. Tak się dobrze składa, że producent postanowił to zmienić – efektem jest Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi wyposażony w dwubarwne doświetlenie, które można dostosować do pory dnia.

Wielofunkcyjny Onyx Boox Go 10.3 powraca w drugiej generacji

Poza tym sprzęt jest bardzo podobny do swojego poprzednika. Zatem ma 10,3-calowy wyświetlacz o zagęszczeniu pikseli na poziomie 300 PPI, dobrze radzący sobie z obsługą rysika. Oferuje też łączność Bluetooth i Wi-Fi, a dzięki systemowi Android 15 (to duża aktualizacja względem Dwunastki w pierwszej generacji) do dyspozycji użytkowników oddany jest szeroki katalog aplikacji. Robocik zapewnia również kompatybilność z popularnymi formatami, takimi jak PDF, EPUB, DOCX czy MOBI.

Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi (fot. Boox)

Urządzenie może się więc sprawdzić w roli czytnika e-booków, odtwarzacza audiobooków (ma też wbudowane głośniki), jak i cyfrowego notatnika i tabletu. Jego sercem jest (mocniejszy niż w pierwszej generacji) ośmiordzeniowy procesor sparowany z 4 GB RAM, a dopełnieniem całości – akumulator o pojemności 3700 mAh. Wszystko to przy grubości na poziomie 4,8 mm oraz wadze wynoszącej 364 g.

Ile kosztuje Onyx Boox Go 10.3 (Gen II)?

Jak na razie Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) jest dostępny w Stanach Zjednoczonych. Cena wynosi 450 dolarów (równowartość ~1660 złotych) za model z doświetleniem ekranu (Lumi) oraz 420 dolarów (~1550 złotych) za wariant bez światła.

Nie wiemy jeszcze, czy trafi też do sprzedaży w Polsce, ale jest to jak najbardziej prawdopodobne. Model pierwszej generacji da się kupić nad Wisłą – jego sugerowana cena wynosi 1559 złotych, ale obecnie w sklepach można dostać go już za niespełna 1400 złotych.