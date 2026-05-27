Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości zapowiedziane! Zagramy już za rok

Odwiesiliście dawno swoje miecze na ludzi i potwory? Pora ponownie założyć medalion i wrócić na szlak. Wiedźmin 3: Dziki Gon po wielu latach przerwy dostanie kolejny, duży dodatek!

Co otrzymaliśmy do Wiedźmina 3?

Odkąd Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował w 2015 roku, CD Projekt Red nie pozwala nam o nim zapomnieć. Oprócz darmowych, drobnych aktualizacji na samym początku drogi, jeszcze w tym samym roku otrzymaliśmy dodatek Serca z Kamienia, a rok później – Krew i Wino.

Z czasem CDPR skupił się na premierze Cyberpunka 2077 i rozwijaniu tytułu po premierze. Ostatnia część trylogii przygód Geralta miała jednak specjalne miejsce w studio, ponieważ po latach otrzymaliśmy aktualizację, która miała upiększyć tytuł na konsolach nowej generacji. Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna zadebiutował w grudniu 2022 roku. Od tego czasu dostaliśmy jeszcze kilka pomniejszych aktualizacji, m.in. w lipcu 2023 roku związaną z wersją na Nintendo Switch.

Zakulisowo od kilku miesięcy krążyły po internecie głosy, że to nie jest ostatnie słowo Redów w sprawie Wiedźmina 3. Pomimo prac nad czwartą częścią mieliśmy otrzymać jeszcze jeden dodatek do gry. Z jednej strony – historia zbyt piękna, aby była prawdziwa. Z drugiej – skoro takie odświeżone Age of Empires II cały czas otrzymuje nowe cywilizacje w formie DLC, to czemu mielibyśmy nie otrzymać tego samego do jednego z najlepszych RPG w historii?

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśń Przeszłości zapowiedziane

Minęła okrągła rocznica trzeciego Wiedźmina, pojawił się 2026 rok, a informacji o DLC ani widu, ani słychu. Aż do dziś.

Trzeci – i patrząc na historię gry nie można powiedzieć, że ostatni 😉- duży dodatek do Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymał tytuł Pieśni Przeszłości. CD Projekt Red opracowuje całość wspólnie z Fool’s Theory – autorami Thaumaturge, którzy wspierali m.in. Larian Studios przy Baldur’s Gate III. Z „Redami” łączy ich natomiast praca nad remake’iem pierwszego Wiedźmina, o którym usłyszeliśmy po raz pierwszy w październiku 2022 roku.

Grafika promująca Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości (Źródło: CDProjekt Red)

Oprócz tego, że Pieśni Przeszłości mają trafić na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series S|X i wiemy o nich jeszcze dwie rzeczy – protagonistą ponownie zostanie Geralt z Rivii, a wstępny termin premiery ustalono na 2027 rok – biorąc pod uwagę hype wokół GTA VI, absolutnie się temu nie dziwię. Więcej szczegółów dotyczących DLC poznamy „późnym latem 2026 roku”.