Więcej pieniędzy za używany smartfon bez wychodzenia z domu

Nieużywany już smartfon często leży na dnie szafy lub w głębi szafki. Mniej niż więcej osób decyduje się sprzedać lub przekazać komuś bliskiemu stary telefon. Nowa oferta jednego z operatorów powinna zachęcić „chomikujących” do pozbycia się urządzeń, które zalegają w domu.

Sprzedaj używany smartfon i zarób więcej

Generalnie ludzie dzielą się na dwie grupy: tych, którzy sprzedają dotychczas używany smartfon od razu po przesiadce na nowy oraz tych, którzy wkładają stary telefon do szuflady, nie myśląc raczej o jego sprzedaży, a co najwyżej o podarowaniu go komuś w bliższej lub dalszej przyszłości.

Dla pierwszej z ww. grup nowa oferta Orange jest kolejnym kanałem, za pośrednictwem którego mogą sprzedać swój smartfon. Dla drugiej natomiast zachętą do sprzedania dotychczas używanego telefonu, ponieważ proces ten ma być prosty dla każdego. Ponadto dodatkową zachętą są (podobno) lepsze kwoty, możliwe do uzyskania.

Więcej pieniędzy za używany smartfon. Nowa oferta Orange

Operator uruchomił stronę internetową orange.pl/odkup (to link afiliacyjny), za pośrednictwem której możecie w ciągu kilku sekund sprawdzić, ile (maksymalnie) dostaniecie za swoje nieużywane już urządzenie. Wystarczy wpisać jego nazwę w pole z szarym tłem. Tutaj jednak istotna uwaga: jeżeli po wpisaniu modelu nie wyświetli się on na liście, oznacza to, że go nie odsprzedacie.

Jeśli maksymalna do uzyskania kwota Was usatysfakcjonuje, musicie zalogować się na konto Orange, ponieważ ta oferta jest dostępna tylko dla klientów tej sieci. Jeżeli ktoś ma numer w innej, może odsprzedać używany smartfon w salonie Orange, aczkolwiek wtedy proponowana kwota może być niższa niż online.

Odsprzedaż przez internet realizowana jest na platformie partnera – firmy Breezy. Po zaakceptowaniu wyceny trzeba odesłać smartfon kurierem (wysyłka jest bezpłatna dla Was). Następnie otrzymacie bon na okaziciela o wartości odsprzedanego urządzenia, który należy wykorzystać na zakup nowego telefonu lub akcesoriów w Orange w ciągu 60 dni od daty wydania.

Orange zapowiada, że w planach są akcje promocyjne dla konkretnych marek i modeli, dzięki którym kwota odkupu będzie wyższa. Ponadto warto wiedzieć, że odkupione urządzenia mogą zostać odnowione i sprzedane ponownie lub zostaną poddane recyklingowi.

Regulamin programu odkupu urządzeń (PDF)