Ładowarka samochodowa to nieodłączny element wyposażenia samochodu niejednego kierowcy. Urząd Komunikacji Elektronicznej postanowił sprawdzić 10 modeli. Po kontroli jedna ładowarka samochodowa została wycofana ze sprzedaży w popularnej sieci marketów.

Ładowarki samochodowe pod lupą UKE

Ładowarka samochodowa pozwala nie martwić się o to, że smartfon czy inne urządzenie rozładuje się w trakcie podróży. Podczas korzystania z nawigacji procenty naładowania akumulatora potrafią bowiem „lecieć w oczach”, podobnie jak wtedy, gdy pasażer ogląda filmy wideo na swoim sprzęcie.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił przeprowadzić kampanię pomiarową, obejmującą ładowarki samochodowe. Zdecydowano się na to z uwagi na ich rosnącą popularność oraz stale zwiększającą się liczbę dostępnych na rynku modeli.

W trakcie weryfikacji sprawdzano, czy:

producent wystawił deklarację zgodności,

dołączono instrukcję obsługi,

na urządzeniu znajduje się oznakowanie zgodności CE,

producent oraz importer umieścili na ładowarce lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,

na akcesorium znajdują się dane identyfikujące urządzenie

oraz czy dołączono informację o ograniczeniach w używaniu ładowarki.

Ładowarka samochodowa popularnej marki wycofana ze sprzedaży

Centralne Laboratorium Badań Technicznych oraz zespoły kontrolne Urzędu Komunikacji Elektronicznej zbadały łącznie 10 modeli ładowarek samochodowych, dostępnych na polskim rynku. CLBT sprawdziło zgodność pod względem wymagań technicznych.

Goldenline – CC501X (nr partii: A890521),

Xline – CC3U5A (nr partii: 5460812),

eXc – CPHEXCSHAR2U3CSBKSI,

Platinet – PLCRBT2,

Hama – 00201632,

SBS – TESUPMAGEXTWIR15W,

Xline – CC601,

Gotze&Jensen – CC701,

EXC Mobile – CACEXCCUTE1USB18MIX,

Auchan – 151288.

Każda ładowarka samochodowa, którą wzięto pod lupę, spełniała wymagania techniczne, co oznacza, że jest bezpieczna w użytkowaniu, jednak nieprawidłowości natury formalnej stwierdzono w przypadku czterech modeli:

Goldenline – CC501X (nr partii: A890521),

eXc – CPHEXCSHAR2U3CSBKSI,

SBS – TESUPMAGEXTWIR15W,

Auchan – 151288.

W przypadku ostatniego stwierdzono, że deklaracja zgodności jest niezgodna z wymaganiami. Ponadto odnotowano brak dołączenia do wyrobu instrukcji i informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania sporządzonych w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

W związku z zastrzeżeniami Auchan zdecydował się wycofać ten model ładowarki ze sprzedaży oraz go zutylizować. Producenci pozostałych trzech modeli (marek Goldenline, eXc i i SBS) podjęli działania naprawcze – usunęli niezgodności formalne.