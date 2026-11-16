Ten nowy wideorejestrator GPS przyda się nie tylko w razie kolizji, ale też podczas codziennych tras. Z nim coraz mniej rzeczy na drodze może Cię zaskoczyć.

Nowy wideorejestrator z GPS na polskim rynku – co oferuje Navitel R600 Pro GPS?

Bez wideorejestratora nie wsiadam za kierownicę – i to nie jest żart. Wielu kierowców każdego dnia i często (niestety) świadomie naraża życie innych uczestników dróg i doprowadza do kolizji, a bez nagrania może być trudno jednoznacznie określić winę w razie stłuczki. Z pomocą przychodzą kamery samochodowe, a jedna z nich właśnie zadebiutowała na polskim rynku.

Do grona wideorejestratorów dostępnych w Polsce dołącza Navitel R600 Pro GPS. Model ten jest kontynuacją „dzieła” marki sprzed lat, które okazało się hitem sprzedaży, oraz rozszerzoną wersją Navitel R600 Pro zaprezentowaną we wrześniu 2026 roku.

Navitel R600 Pro GPS to sprzęt wyposażony w 2-calowy wyświetlacz, sensor Sony Starvis 2 IMX675, technologię HDR, funkcję Night Vision Pro oraz Wi-Fi 5 GHz. Kamera oferuje nagrywanie w rozdzielczości 2.7K (2592 x 1944 pikseli) z kątem widzenia 140º, dzięki czemu obraz powinien być wyraźny i pozwolić na odczytanie wielu szczegółów, w tym np. tablic rejestracyjnych czy znaków.

Ciekawym uzupełnieniem konstrukcyjnym jest obrotowy uchwyt, który pozwala na skierowanie obiektywu kamery do wnętrza samochodu, co może być przydatne dla taksówkarzy, kierowców zawodowych czy osób oferujących przewozy pasażerskie. Urządzenie może być sterowane głosowo w języku polskim.

Navitel R600 Pro GPS | źródło: Navitel

Kamera R600 Pro GPS obsługuje karty microSD o pojemności do 512 GB oraz oferuje nadpisywanie materiałów w pętli. Sprzęt ma też G-sensor, który reaguje w przypadku kolizji, gwałtownego hamowania czy nagłych manewrów, a następnie automatycznie zabezpiecza materiał z tego momentu, zapobiegając nadpisaniu. Nie zabrakło tu również trybu parkingowego.

Navitel R600 Pro GPS | źródło: Navitel

Najnowszy wariant Navitel R600 Pro GPS – jak sama nazwa wskazuje – został wyposażony w moduł GPS, który umożliwia zapisywanie dodatkowych informacji na temat podróży oraz wyświetlanie aktualnej prędkości samochodu. Ponadto wbudowany GPS w kamerce samochodowej może informować kierowcę o zbliżaniu się do fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, co w efekcie może pomóc ochronić się przed mandatem.

Navitel R600 Pro GPS | źródło: Navitel

Kamera samochodowa Navitel R600 Pro GPS – cena i dostępność w Polsce

Navitel R600 Pro GPS zadebiutował już na polskim rynku. Sugerowana przez producenta cena została ustalona na 449 złotych.

Gdzie kupić? Wideorejestrator samochodowy Navitel R600 Pro GPS ok. 449 zł Allegro RTV Euro AGD x-kom OleOle Zawiera linki afiliacyjne.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jaki wideorejestrator do samochodu? Oto najbardziej opłacalne modele w 2026 roku