Dobry wideorejestrator samochodowy stanowi istotną pomoc dla kierowcy. Nie pozwoli mu uniknąć najróżniejszych sytuacji na drodze, ale sprawi, że będą mniej stresujące. Pozwala bowiem udowodnić swoją niewinność i przedstawić sytuację drogową taką, jaką była. Na rynku dostępne są dziesiątki modeli, ale nie każdy z nich oferuje wystarczająco wysoką jakość i szeroką funkcjonalność. Ten ranking powstał po to, by pomóc Ci wybrać dobrze.

Ranking wideorejestratorów – jaki model kupić w 2026 roku?

Choć (jak już wspomniałem) nie brakuje modeli, które nie spełniają swojej funkcji, to na rynku jest też sporo urządzeń, którym warto dać szansę. W tym zestawieniu znajdziesz najlepsze wideorejestratory z różnych półek cenowych.

Konkretnie w rankingu polecam 10 modeli w cenach od niespełna 200 do ponad 1000 złotych. Większość z nich nagrywa obraz tylko zza przedniej szyby, ale zwracam również uwagę na zestawy dwukanałowe (z dodatkową kamerą tylną). Starałem się, by w zestawieniu znalazło się miejsce dla urządzeń dostosowanych do różnych potrzeb i oto efekt…

Jaki wideorejestrator? Ranking 2026:

70mai M310 – dobry i bardzo tani wideorejestrator

– dobry i bardzo tani wideorejestrator 70mai A410 – tania kamerka samochodowa z GPS

– tania kamerka samochodowa z GPS Mio MiVue C 595W – wideorejestrator 60 fps z GPS i Wi-Fi

– wideorejestrator 60 fps z GPS i Wi-Fi 70mai A510 – wszechstronny wideorejestrator dla każdego

– wszechstronny wideorejestrator dla każdego Viofo A119 Mini 2 – najlepszy wideorejestrator do 500 złotych

– najlepszy wideorejestrator do 500 złotych Mio MiVue 95 6 W – dobry wideorejestrator z asystentem

– dobry wideorejestrator z asystentem Navitel RS990 GPS – podwójny wideorejestrator z bazą fotoradarów

– podwójny wideorejestrator z bazą fotoradarów Xblitz Falcon – dwie kamery 4K w jednym zestawie

– dwie kamery 4K w jednym zestawie Viofo A229 Pro 2CH – najlepszy wideorejestrator za 1000 złotych

– najlepszy wideorejestrator za 1000 złotych 70mai 4K Omni X800 – samochodowa kamera z ruchomą głowicą

Co oferuje dobry wideorejestrator do samochodu?

Od dobrego wideorejestratora w 2026 roku możesz wymagać rozdzielczości minimum Full HD (1080p) i płynności 30 klatek na sekundę. Droższe modele oferują jeszcze wyższą jakość (bez trudu znajdziesz nawet urządzenia nagrywające w 4K i 60 klatkach na sekundę – taka płynność jest zresztą standardem także w tym zestawieniu). W wielu przypadkach producenci dbają również o stabilizację i specjalne tryby nocne, dzięki którym nawet po zmroku szczegóły pozostają dobrze widoczne.

Wszystkie urządzenia w tym rankingu oferują też nagrywanie w pętli (czyli nadpisywanie starych nagrań). Mają równocześnie na pokładach czujniki wstrząsów, dzięki którym nagrania po zdarzeniach są automatycznie zabezpieczane przed nadpisaniem. W każdym możesz również liczyć na stabilne elementy montażowe oraz tryby parkingowe, które sprawiają, że nawet podczas postoju auto jest odpowiednio chronione (przy czym skorzystanie z trybu parkingowego wymaga zakupu dodatkowego modułu zasilającego).

W najlepszych wideorejestratorach możesz również spodziewać się obecności Wi-Fi (do wygodnego, bezprzewodowego przesyłania nagrań) i GPS (do przypisywania lokalizacji i prędkości do nagrań, a czasem i ostrzegania przed fotoradarami lub odcinkowymi pomiarami prędkości) oraz mikrofonu (zachowującego audio z wnętrza pojazdu, a do tego umożliwiającego sterowanie urządzeniem za pomocą komend głosowych).

To tyle, jeśli chodzi o podstawy. Reszta stanie się jasna przy opisie poszczególnych modeli. A skoro o tym mowa… zaczynajmy!

70mai M310 – dobry i bardzo tani wideorejestrator

Zestawienie otwiera 70mai M310, będący – w mojej ocenie – najlepszym wyborem dla kogoś, komu marzy się dobry i tani wideorejestrator do samochodu. Kosztuje niespełna 200 złotych, dzięki czemu na jego zakup może sobie pozwolić wiele osób i równocześnie można go uznać za najtańszy tego typu sprzęt, który w ogóle warto brać pod uwagę. Oczywiście, skoro tak, trzeba też mieć świadomość jego ograniczeń.

Wideorejestrator 70mai M310 ma subtelną, pozbawioną ekranu konstrukcję. Z tego względu przypadnie do gustu kierowcom, którzy nie lubią, gdy coś przysłania im widok lub rozprasza uwagę. Równocześnie jednak konfiguracja i codzienne korzystanie może być nieco mniej wygodne. Pod względem jakości nagrań, urządzenie nie ma się jednak czego wstydzić: oferuje rozdzielczość 2K i płynność 30 fps, co w wielu sytuacjach powinno okazać się wystarczające do udowodnienia winy lub niewinności.

70mai M300 (fot. 70mai

Raczej polecałbym ten model kierowcom jeżdżącym głównie za dnia i niekoniecznie autostradami, ponieważ nocą i przy wysokich prędkościach oferowane parametry mogą okazać się niewystarczające do bezproblemowego odczytu tablic rejestracyjnych. Wspomnę jeszcze tylko o funkcji nagrywania buforowego i wykrywania zdarzeń – dzięki temu kamerka zapisuje materiał wideo na 5 sekund przed kolizją i 25 sekund po niej (zabezpieczając takie nagranie przed nadpisaniem).

Najważniejsze cechy wideorejestratora 70mai M310:

maks. jakość nagrań: 1296p/30 fps,

kąt widzenia: 130 stopni,

przysłona obiektywu: f/2.0,

wyświetlacz: brak,

GPS: brak,

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: tak (po angielsku),

obsługiwane karty pamięci: do 256 GB,

dodatkowa kamera tylna: nie (brak możliwości instalacji),

cena i dostępność:

70mai A410 – tania kamerka samochodowa z GPS

Wideorejestrator 70mai A410 kosztuje nieco więcej, ale to, co w zamian oferuje, warte jest tego dodatkowego wydatku. Przede wszystkim może się pochwalić wyższą jakością nagrań – wprawdzie płynność nadal wynosi 30 fps, ale za to rozdzielczość jest wyższa (2,5K). Do tego urządzenie dysponuje obiektywem o przysłonie f/1.55 i obsługuje HDR, co bezpośrednio przekłada się na większą szczegółowość podczas nagrań po zmroku.

Kamerka ma również 2-calowy wyświetlacz LCD, ułatwiający konfigurację i codzienną obsługę, a do tego jest wyposażona w moduł GPS. Ten ostatni potrafi automatycznie przypisywać lokalizację do nagrania, no i zapisuje prędkość, z jaką poruszał się pojazd (co również może być przydatne w wielu sytuacjach).

70mai A410 (fot. 70mai)

Model 70mai A410 zasadniczo nie ma kamery tylnej, ale jeśli po pewnym czasie stwierdzisz, że jednak by się przydała, możesz doinstalować moduł RC21 i cieszyć się zabezpieczeniem z obu stron pojazdu. W sklepach dostępny jest także zestaw 2w1 i może to być dobra opcja, jeśli chcesz mieć taki komplet od razu.

Najważniejsze cechy wideorejestratora 70mai A410:

maks. jakość nagrań: 1440p/30 fps,

kąt widzenia: 125 stopni,

przysłona obiektywu: f/1.55,

wyświetlacz: tak, 2 cale, LCD,

GPS: tak (do lokalizacji i prędkości),

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: tak (po angielsku),

obsługiwane karty pamięci: do 256 GB,

dodatkowa kamera tylna: nie (ale jest możliwość dokupienia modułu RC21),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? 70mai A410 ok. 330 zł Komputronik Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? 70mai A410 + kamera tylna (RC21) ok. 450 zł Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Mio MiVue C595W – wideorejestrator 60 fps z GPS i Wi-Fi

Mio MiVue C595W stanowi kolejny kroczek naprzód i to zarówno, jeśli chodzi o jakość nagrań, jak i funkcjonalność. Wprawdzie w tym drugim kontekście jest uboższa od propozycji 70mai ze względu na brak obsługi komunikatów głosowych, ale za to potrafi lepiej wykorzystać wbudowany GPS, nie tylko zapisując prędkość i lokalizację, ale też ostrzegając przed fotoradarami i odcinkowymi pomiarami prędkości.

Oferuje nieco niższą rozdzielczość (Full HD), ale w ogólnym rozrachunku może okazać się bardziej pomocna – przede wszystkim dlatego, że wykorzystuje zaawansowany technologicznie sensor Sony Starvis z obiektywem o przysłonie f/1.8, dzięki czemu jakość jest wyraźnie wyższa. Po drugie: ze względu na płynność nie 30, lecz 60 fps. Wreszcie po trzecie: z powodu szerszego kąta widzenia (140 stopni). Ponadto dysonuje trybem parkingowym (rejestrującym obraz przed i po wykryciu zdarzenia).

Mio MiVue C595W (fot. Mio)

Na rynku występuje w dwóch wersjach: opisywanej C595W, do której nie da się dołączyć kamery tylnej, oraz C595WD, która w zestawie oferuje dodatkową kamerę do nagrywania obrazu z tyłu pojazdu (w jakości 1080p/30fps). Wybierz to, czego potrzebujesz.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Mio MiVue C595W:

maks. jakość nagrań: 1080p/60 fps,

kąt widzenia: 140 stopni,

przysłona obiektywu: f/1.8,

wyświetlacz: tak, 2 cale, LCD,

GPS: tak (do lokalizacji i prędkości, ale też fotoradarów i OPP),

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: nie,

obsługiwane karty pamięci: do 256 GB,

dodatkowa kamera tylna: nie (obecna tylko w modelu Mio MiVue C595WD),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Mio MiVue C595W ok. 380 zł Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Mio MiVue C595WD S (z kamerą tylną) ok. 420 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

70mai A510 – wszechstronny wideorejestrator dla każdego

Kolejną propozycją w zestawieniu jest 70mai A510. Trzeci już model tego producenta to wideorejestrator cechujący się naprawdę atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości. Podobnie jak wyżej opisany MiVue oferuje nagrywanie w jakości 1080p/60fps, ale jeśli rozdzielczość jest dla Ciebie ważniejsza niż płynność, to możesz przełączyć się na jakość 1944p/30fps.

Niezależnie od wyboru możesz liczyć na bardzo wysoką szczegółowość obrazu w każdych warunkach – dzięki sensorowi Sony Starvis 2. generacji i szerokokątnemu obiektywowi o przysłonie f/1.8. Urządzenie świetnie radzi sobie zarówno za dnia, jak i po zmroku, także przy większych prędkościach.

70mai A510 (fot. 70mai)

Minusem dla części użytkowników może być brak bazy fotoradarów i ostrzeżeń przed odcinkowymi pomiarami prędkości. Model A510 ma wbudowany GPS, ale wyłącznie do przypisywania lokalizacji i szybkości. Warto też wspomnieć o dwuzakresowym Wi-Fi, dzięki czemu bezprzewodowe przesyłanie nagrań odbywa się zdecydowanie szybciej niż w A410. Do tego dochodzi prosty tryb parkingowy (aktywujący nagrywanie w momencie zdarzenia). Aha, jest też opcja uzupełnienia zestawu o kamerę tylną.

Najważniejsze cechy wideorejestratora 70mai A510:

maks. jakość nagrań: 1080p/60 fps lub 1944p/30fps,

kąt widzenia: 140 stopni,

przysłona obiektywu: f/1.8,

wyświetlacz: tak, 2 cale, LCD,

GPS: tak (do lokalizacji i prędkości),

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: nie,

obsługiwane karty pamięci: do 256 GB,

dodatkowa kamera tylna: nie (ale jest możliwość dokupienia modułu RC11 / RC12),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? 70mai A510 ok. 430 zł Allegro Media Markt RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Viofo A119 Mini 2 – najlepszy wideorejestrator do 500 złotych

Mając do dyspozycji pół tysiąca złotych 70mai A510 może być bardzo dobrym wyborem, ale niekoniecznie najlepszym. Świetną alternatywę dla niego stanowi Viofo A119 Mini 2. Kamerka została wyposażona w ten sam zaawansowany sensor Sony Starvis 2, ale sparowany z obiektywem o przysłonie f/1.6, dzięki czemu szczegółowość w nocy i w wyjątkowo słoneczne dni stoi na jeszcze wyższym poziomie. Do tego umożliwia nagrywanie wideo w jakości 1440p/60fps.

Urządzenie ma wbudowany moduł GPS (choć – ponownie – tylko do zapisywania lokalizacji i prędkości), ma też dwuzakresowe Wi-Fi, do tego obsługuje komendy głosowe po angielsku. Obsługę ułatwiają komunikaty w języku polskim oraz wyświetlacz i fizyczne przyciski.

Viofo A119 Mini 2 (fot. Viofo)

Za minus tego modelu uznany może być natomiast brak możliwości podłączenia drugiej kamery do nagrywania obrazu z tyłu samochodu. Warto być tego świadomym przed podjęciem decyzji o zakupie. Mimo to uważam, że jest to aktualnie najlepszy wideorejestrator do 500 złotych. Dobrze może się też sprawdzać podczas monitoringu parkingowego, zapisując wideo nie tylko po zdarzeniu, ale i przed nim.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Viofo A119 Mini 2:

maks. jakość nagrań: 1440p/60 fps lub 1944p/30fps,

kąt widzenia: 140 stopni,

przysłona obiektywu: f/1.6,

wyświetlacz: tak, 1,5 cala, LCD,

GPS: tak (do lokalizacji i prędkości),

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: tak (po angielsku),

obsługiwane karty pamięci: do 512 GB,

dodatkowa kamera tylna: nie (brak możliwości instalacji),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Viofo A119 Mini 2 ok. 500 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Mio MiVue 956W – dobry wideorejestrator z asystentem

Jeśli możesz wydać trochę więcej pieniędzy, koniecznie zerknij ma wideorejestrator Mio MiVue 956W. Tak jak wyżej opisany model Viofo oferuje nagrywanie w jakości 1440p/60fps, ale jeśli bardziej zależy Ci na wysokiej rozdzielczości, możesz cieszyć się nawet 4K. Miej tylko świadomość, że urządzenie cechuje się nieco niższą jakością po zmroku.

Niezaprzeczalnym atutem tego modelu jest jednak rozszerzona funkcjonalność GPS. Nie służy tylko do przypisywania lokalizacji i prędkości, ale też łączy się z bazą fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości – ostrzegając przed nimi, jak również pomagając w odpowiednim przejeździe (wyliczając średnią prędkość i dystans do końca strefy kontrolnej). Obsługiwane są również różne tryby parkingowe.

Mio MiVue 956W (fot. Mio)

Dodatkowo urządzenie oferuje wygodniejszy podgląd, dzięki wyświetlaczowi o przekątnej aż 2,7 cala. Dopełnieniem całości jest zaś to, że – w przeciwieństwie do Viofo A119 Mini 2 – umożliwia późniejszą rozbudowę o kamerę tylną (nagrywającą w jakości 1080p/30fps), a nawet występuje w zestawie z nią: jako Mio MiVue 956WD.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Mio MiVue 956W:

maks. jakość nagrań: 1440p/60 fps lub 2160p/30 fps,

kąt widzenia: 140 stopni,

przysłona obiektywu: f/2.0,

wyświetlacz: tak, 2,7 cala, LCD,

GPS: tak (do lokalizacji i prędkości, ale też fotoradarów i OPP),

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: tak (po angielsku),

obsługiwane karty pamięci: do 256 GB,

dodatkowa kamera tylna: nie (ale jest możliwość dokupienia; jest również zestaw: Mio MiVue 956WD),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Mio MiVue 956W ok. 700 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Mio MiVue 956WD (z kamerą tylną) ok. 800 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Navitel RS990 GPS – podwójny wideorejestrator z bazą fotoradarów

Navitel RS990 GPS to tak naprawdę zestaw dwóch kamerek – jedna służy do nagrywania z przodu, a druga z tyłu. Tak jak wyżej opisany MiVue oferuje jakość 4K z przodu i Full HD z tyłu, ale maksymalna płynność wynosi 30 fps (w ogóle nie ma trybu 60 fps). Mimo to może być równie dobrym wyborem. Jak to możliwe?

Przede wszystkim bazuje na wysokiej jakości sensorze Sony Starvis 2 (z przodu), dzięki czemu oferuje bardzo dobrą widoczność szczegółów właściwie w każdych warunkach oświetleniowych. Do tego wideorejestrator Navitel RS990 GPS jest wyposażony w obiektyw o kącie widzenia 160 stopni, co oznacza szerszy kadr – lepiej widać to, co dzieje się na drugim pasie czy też chodniku.

Navitel RS990 GPS (fot. Navitel)

Urządzenie ma też większy, bo 3-calowy wyświetlacz, a do tego obsługuje sterowanie głosowe w języku polskim. Podobnie jak w przypadku MiVue możesz również liczyć na ostrzeżenia o fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości na trasie, nie ma natomiast trybu parkingowego z buforem pamięci.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Navitel RS990 GPS:

maks. jakość nagrań: 2160p/30 fps (z przodu), 1080p/30 fps (z tyłu)

kąt widzenia: 160 stopni (z przodu), 120 stopni (z tyłu),

przysłona obiektywu: f/1.8 (z przodu),

wyświetlacz: tak, 3 cale, LCD,

GPS: tak (do lokalizacji i prędkości, ale też fotoradarów i OPP),

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: tak (po polsku),

obsługiwane karty pamięci: do 512 GB,

dodatkowa kamera tylna: tak, w zestawie,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Navitel RS990 GPS ok. 800 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Xblitz Falcon – dwie kamery 4K w jednym zestawie

Jeśli zależy Ci na tym, by tylna kamera nagrywała wideo w równie wysokiej jakości, co przednia, to odpowiednim modelem dla Ciebie może okazać się Xblitz Falcon. To zestaw, na który składają się dwa rejestratory – oba nagrywające albo w 1440p/60 fps, albo 2160p/30 fps. W obu przypadkach mamy ponadto do czynienia z zaawansowanymi sensorami Sony Starvis 2 i optyką zapewniającą dobrą widoczność w nocy (f/1.75 z tyłu i f/1.55 z przodu).

Propozycja marki Xblitz ma też większy wyświetlacz (3,16 cala) i obsługuje karty pamięci o pojemności do 512 GB. Co zrozumiałe, większy jest także jej rozmiar, co dla części kierowców może być akurat sporym minusem.

Xblitz Falcon (fot. Xblitz)

Za wadę można również uznać brak bazy fotoradarów i OPP, brak funkcji sterowania głosowego, a także brak trybu parkingowego z buforem pamięci. Jest to zatem mniej funkcjonalny wideorejestrator, ale w jego przypadku producent postawił na bezkompromisową jakość. Wybór należy do Ciebie.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Xblitz Falcon:

maks. jakość nagrań: 1440p/60 fps lub 2160p/30 fps (z przodu i z tyłu),

kąt widzenia: 150 stopni (z przodu), 130 stopni (z tyłu),

przysłona obiektywu: f/1.75 (z przodu), f/1.55 (z tyłu),

wyświetlacz: tak, 3,16 cala, LCD,

GPS: tak (do lokalizacji i prędkości),

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: nie,

obsługiwane karty pamięci: do 512 GB,

dodatkowa kamera tylna: tak, w zestawie,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Xblitz Falcon ok. 700 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Viofo A229 Pro 2CH – najlepszy wideorejestrator za 1000 złotych

Viofo A229 Pro 2CH bazuje na dokładnie tych samych sensorach Sony Starvis 2, co wyżej opisany Falcon, ale tylko z przodu nagrywa w 4K, z tyłu zaś w 2,5K. Pomimo niższej rozdzielczości nagrania z tyłu mogą być bardziej pomocne, dzięki zdecydowanie szerszemu kątowi widzenia (160 stopni). Producent postarał się też o wydajny procesor i zaawansowany tryb HDR, dzięki czemu jakość wideo w różnych warunkach stoi na naprawdę wysokim poziomie.

Wideorejestrator obsługuje komendy głosowe (w języku angielskim), umożliwiając sterowanie bez odrywania rąk od kierownicy. Jest też wyposażony w moduł GPS, ale służy on wyłącznie do ustalania prędkości i przypisywania lokalizacji.

Viofo A229 Pro 2CH (fot. Viofo)

Mocnym atutem kamery Viofo A229 Pro 2CH (podobnie jak wcześniej omawianego modelu A119 Mini 2 tego samego producenta) jest również rozbudowany system monitorowania parkingowego. Umożliwia on wybranie jednego z trzech trybów ochrony podczas postoju (z nieprzerwanym nagrywaniem w niższej jakości, nieprzerwanym nagrywaniem poklatkowym oraz nagrywaniem aktywowanym ruchami i wstrząsami) – działa to wszystko bardzo dobrze.

Najważniejsze cechy wideorejestratora Viofo A229 Pro 2CH:

maks. jakość nagrań: 2160p/30 fps (z przodu), 1440p/30 fps (z tyłu),

kąt widzenia: 140 stopni (z przodu), 160 stopni (z tyłu),

przysłona obiektywu: f/1.8 (z przodu), f/1.9 (z tyłu),

wyświetlacz: tak, 2,4 cala, LCD,

GPS: tak (do lokalizacji i prędkości),

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: tak (po angielsku),

obsługiwane karty pamięci: do 512 GB,

dodatkowa kamera tylna: tak, w zestawie,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Viofo A229 Pro 2CH ok. 1070 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

70mai 4K Omni X800 – samochodowa kamera z ruchomą głowicą

Ranking wieńczy wideorejestrator 70mai 4K Omni X800. Oferuje bardzo wysoką jakość nagrań, dzięki czemu ewentualne zdarzenia są bardzo dobrze udokumentowane, a tablice rejestracyjne doskonale widoczne. Jest tak w dodatku niezależnie od warunków oświetleniowych dookoła.

Charakterystycznym elementem tego modelu jest ruchoma głowica, umożliwiająca automatyczny obrót kamery o 360 stopni. Dzięki temu urządzenie jest w stanie podążać za obiektem, utrzymując go w kadrze. Znajduje to zastosowanie w zaawansowanym trybie parkingowym – gdy urządzenie zauważy podejrzane zachowanie, będzie mu się dokładnie przyglądać. Istnieje również możliwość dokupienia modułu LTE, dzięki czemu w takiej sytuacji użytkownik od razu otrzymuje powiadomienie na telefon.

70mai 4K Omni X800 (fot. 70mai)

Nie zabrakło też modułu GPS (do lokalizacji i prędkości), systemu wsparcia kierowcy (ostrzegającego między innymi o przypadkowej zmianie pasa ruchu) czy obsługi komend głosowych (w języku angielskim). To wypasiony pod względem technologicznym i funkcjonalnym, a zarazem zapewniający pierwszorzędną jakość nagrań sprzęt, który może okazać się nieocenionym asystentem kierowcy.

Najważniejsze cechy wideorejestratora 70mai 4K Omni X800:

maks. jakość nagrań: 2160p/60 fps,

kąt widzenia: 146 stopni (360 stopni dzięki ruchomej głowicy),

przysłona obiektywu: f/1.7,

wyświetlacz: 1,4 cala, LCD,

GPS: tak (do lokalizacji i prędkości),

Wi-Fi: tak,

sterowanie głosowe: tak (po angielsku),

obsługiwane karty pamięci: do 512 GB,

dodatkowa kamera tylna: nie (ale jest możliwość dokupienia modułu RC14),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? 70mai 4K Omni X800 ok. 1100 zł Allegro Komputronik RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? 70mai 4K Omni X800 + RC14 (kamera tylna) ok. 1300 zł Allegro Komputronik Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

To który wideorejestrator do samochodu kupić?

Na prostą odpowiedź, na tak zadane pytanie, nie ma szans. Wszystko zależy od tego, czego oczekujesz i ile pieniędzy jesteś w stanie przeznaczyć. Wierzę, że selekcja, jakiej dokonałem, na potrzeby tego rankingu, pomoże Ci wybrać dobrze. Jeśli jednak masz jakieś dodatkowe pytania, sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji.

Zasadniczo w ofertach firm 70mai, Viofo czy (nieobecnej w tym zestawieniu, ale godnej polecenia) Vantrue trudno znaleźć urządzenie, które nie prezentuje przynajmniej przyzwoitego poziomu. Być może ta wskazówka okaże się dla Ciebie pomocna.