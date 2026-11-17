Messenger i WhatsApp to dla Facebooka i jego spółki-matki, czyli grupy Meta, trochę za mało. Dlatego właśnie uruchomiony został kolejny komunikator. Nazywa się Direct, a pomysł na niego jest taki, by służył wyłącznie do prowadzenia rozmów i stwarzał do nich idealne warunki.

Facebook uruchamia Direct – to taki Messenger dla użytkowników Instagrama

Direct wykorzystuje infrastrukturę Instagrama i to właśnie jego użytkownikom pozwala się ze sobą komunikować. Umożliwia prowadzenie rozmów jeden-na-jeden, jak i tworzenie czatów grupowych ze znajomymi lub rodziną.

Jak tłumaczą twórcy we wpisie na oficjalnym blogu, chodziło o stworzenie aplikacji, która służyłaby wyłącznie do rozmawiania. Bo przecież Messenger i WhatsApp powstawały z zupełnie innym przeznaczeniem, prawda? No ale dobrze – powiedzmy, że ma to jakiś sens i Direct będzie dla Instagrama tym, czym Messenger jest dla Facebooka.

Co oferuje komunikator Direct?

Direct to jednak nie tylko wyodrębniony moduł komunikatora. Twórcy postarali się też o dodatkowe, kreatywne narzędzia, dzięki którym czaty będą wyjątkowe i dostosowane do twoich potrzeb, jak pięknie opisują to w rzeczonym wpisie.

Jakie to narzędzia? Ano między innymi:

możliwość rysowania i szkicowania bezpośrednio w oknie czatu,

aktualizacje statusu wyświetlane w górnej części skrzynki odbiorczej,

konfigurowalne naklejki do precyzyjnego wyrażania emocji,

zabawne efekty dźwiękowe (takie jak śmiech tłumu),

a także niestandardowe motywy wizualne.

aplikacja Direct – źródło: Facebook / Meta

Jeszcze jedno – chociaż Direct powstał z myślą o użytkownikach Instagrama, nie trzeba mieć konta na tym portalu, by korzystać z komunikatora. Można się zarejestrować bezpośrednio w nim – podając swój adres e-mail lub numer telefonu (takie konto pozwala jednak tylko na dołączanie do czatu – nie można rozpoczynać nowych rozmów).

Testy już trwają, ale na razie nie w Polsce

Aplikacja Direct będzie dostępna na iPhone’ach oraz smartfonach z Androidem. Aktualnie trwają jej testy – wyłącznie w Turcji i Tajlandii. We wpisie nie zdradzono, kiedy przyłączyć będą mogli się użytkownicy z innych krajów, ale w przypadku usług grupy Meta przeważnie odbywa się to dość szybko.