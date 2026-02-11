Męczą Cię kable w Android Auto? Poczekaj na ten gadżet

Popularny adapter, który zapewnia obsługę bezprzewodowego Android Auto, doczeka się nowej wersji. Nadchodzi Motorola MA2.

Sposób na bezprzewodowy Android Auto? Wystarczy odpowiedni adapter

Jeśli chcemy korzystać z bezprzewodowego Android Auto, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki. Niestety, nie wystarczy mieć samochodu, który po prostu oferuje wsparcie dla oprogramowania Google. Po pierwsze, samochód musi obsługiwać bezprzewodowe połączenie z Android Auto, a nie tylko to z wykorzystaniem kabla. Po drugie, funkcję powinien też wspierać smartfon, a nadal nie jest to aż tak powszechne, jak się wydaje.

Jeśli nie mamy odpowiedniego samochodu lub radia, możemy sobie poradzić inaczej. Bez obaw, nie trzeba wymieniać auta na nowsze. Wystarczy kupić odpowiedni adapter. Takich gadżetów jest już trochę na rynku, a jednym z popularniejszych wyborów jest zaprezentowany kilka lat temu model Motorola MA1.

Z pewnością dużą zaletą wspomnianego adaptera jest fakt, że można go kupić w Polsce w dużych sklepach z elektroniką. Jego cena nie przekracza 300 złotych, co – biorąc pod uwagę wyższy komfort korzystania z Android Auto – nie wydaje się wysoką ceną.

Gdzie kupić? Motorola MA1 ok. 269 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Motorola MA2 coraz bliżej

Jeśli jednak nie spieszy Ci się z porzucaniem kabli, warto poczekać na nowy adapter Motorola MA2. Możliwe, że przyniesie szereg odczuwalnych ulepszeń, a cena pozostanie bez zmian lub nieznacznie wzrośnie.

Omawiany adapter został zatwierdzony przez Federalną Komisję Łączności (FCC), co pozwoliło nam poznać jego wygląd oraz kilka nowych rozwiązań. Uwagę zwraca obudowa o kwadratowym kształcie – poprzednik ma bardziej zaokrąglony wygląd.

Dowiedzieliśmy się też, że przycisk parowania znajdzie się pod logo Motoroli na środku obudowy. Do tego dojdzie dioda LED oraz USB-C. W zestawie mają znaleźć się dwa kable – jeden z USB-C, drugi z USB-A.

źródło: Android Authority

Niewykluczone, że Motorola wprowadzi też usprawnienia dotyczące bezprzewodowego połączenia. Niektórzy oczekują, że chociażby parowanie będzie przebiegać szybciej. Niestety, cena nie jest jeszcze znana. Nie poznaliśmy też daty premiery, ale raczej nie będziemy musieli długo czekać. Możliwe, że Motorola MA2 pojawi się w nadchodzących tygodniach.