Lubisz zachody słońca? Wkrótce będziesz oglądać je o każdej porze… w swoim domu

Uwielbiam oglądać zachody słońca. Jeden ze znanych producentów inteligentnego oświetlenia pokazał właśnie, że można je mieć o każdej porze i to we własnym, cieplutkim domu.

Te zachody słońca będą tylko Twoje

Smart światła to nie tylko żarówki czy lampy, ale też system komunikacji i możliwość dostosowania się do potrzeb domowników, gości czy sytuacji. Marka Signify z systemem Philips Hue na czele to jeden z najbardziej znanych producentów wysokiej jakości inteligentnego oświetlenia. Firma pochwaliła się właśnie kolejnym rozwiązaniem, które ma jeszcze lepiej wesprzeć użytkowników w zaprojektowaniu oświetlenia.

Dotychczas, gdy wybierasz gotowe sceny z galerii Philips Hue, kolory oświetlenia dla konkretnych lamp są dobierane bez uwzględniania ich położenia względem siebie. Nowa funkcja Hue SpatialAware ma to zmienić. Jej zadaniem jest przeprowadzenie analizy układu danej przestrzeni i rozmieszczenie świateł Philips Hue w pomieszczeniu w taki sposób, aby ulepszyć wrażenia świetlne.

Signify podkreśla, że opcja ta pozwoli na stworzenie jak najbardziej naturalnego efektu. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Producent tłumaczy, że w przypadku włączenia sceny inspirowanej naturą np. Zachód słońca na Sawannie oświetlenie stanie się bardziej realistyczne – po jednej stronie pokoju światła będą ciepłe i w żółtych odcieniach, a po drugiej ciemniejsze.

Scena oświetleniowa bez funkcji Hue SpatialAware (po lewej) i z nową funkcją (po prawej) – Zachód słońca na Sawannie (źródło: Signify)

Oświetlenie Philips Hue z nową funkcją – jak to działa?

Nowa funkcja będzie dostępna dla użytkowników centrali Bridge Pro wiosną 2026 roku. Jak twierdzi producent, zasada działania ma być prosta i intuicyjna. Wystarczy, że użytkownik za pomocą kamery w smartfonie lub tablecie oraz technologii AR zeskanuje swoje pomieszczenie.

Po przeprowadzonej analizie algorytm automatycznie określi położenie źródeł światła i automatycznie aktywuje dopasowaną scenę świetlną w pomieszczeniu. Po skanowaniu można uzupełniać grono inteligentnych świateł, a sztuczna inteligencja automatycznie zaktualizuje układ. Funkcja Hue SpatialAware została zintegrowana z około połową scen świetlnych dostępnych w Galerii scen Hue.

Scena oświetleniowa bez funkcji Hue SpatialAware (po lewej) i z nową funkcją (po prawej) – Mgła nad jeziorem (źródło: Signify)

Więcej nowości dla oświetlenia Philips Hue

Użytkownicy aplikacji Hue mogą wreszcie korzystać z zaktualizowanego asystenta AI Philips Hue. Od teraz pomocnik oparty na sztucznej inteligencji może w oparciu o polecenia domownika konfigurować automatyzacje.

Signify zapowiedziało również kilka innych nowości, jakie mają dotrzeć do użytkowników jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku. Przede wszystkim urządzenia, takie jak kamera i wideodzwonek Hue Secure oraz inteligentny czujnik Hue, mają wreszcie płynnie współpracować z platformą Apple Home. Ponadto firma wdroży ulepszone wizualizacje treści w aplikacji Hue oraz nowe języki asystenta, w tym niderlandzki, niemiecki i hiszpański.