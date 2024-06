ChatGPT niczym ekspert od inwestycji. Pochwalił go nawet Bank Pekao

Bank Pekao pochwalił bota ChatGPT. Narzędzie wykazało się wysoką sprawnością podczas prowadzenia analizy sprawozdań finansowych oraz przewidywania przyszłych przychodów. Jak mu poszło?

AI jako wsparcie i konkurent jednocześnie?

Sztuczna inteligencja naprawdę bardzo szybko spodobała się użytkownikom. Choć znana i używana jest od wielu lat, tak naprawdę od zeszłego roku możemy z niej korzystać w większym zakresie. Oczywiście całe „bum” na AI zaczęło się od bota ChatGPT opracowanego przez OpenAI, a każde kolejne narzędzie, czy to udostępniane publicznie, czy w ramach wersji eksperymentalnej, dodawało użytkownikom jeszcze więcej możliwości. Można tutaj wspomnieć m.in. o generatorach grafik czy filmów.

ChatGPT (źródło: OpenAI)

Od początku jednak pojawiały się wieści, że sztuczna inteligencja może odmienić nasze codzienne życie – zarówno w kontekście nauki, rozrywki, jak i codziennej pracy. W sieci rozpoczęły się intensywne dyskusje o obawach na temat AI i tego, jak to „prawdopodobnie odbierze nam pracę”. Z pewnością część osób miała rację – sztuczna inteligencja może nam wiele ułatwić, ale pewnym kosztem, takim jak np. zredukowanie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze cyfrowym.

Bank Pekao pochylił się nad badaniami Uniwersytetu Chicago Booth, których zadaniem było sprawdzenie skuteczności narzędzia ChatGPT w przeprowadzaniu analizy sprawozdań finansowych. Z publikacji wynika, że bot przewyższa swoimi możliwościami umiejętności ekspertów i równa się z modelami statystycznymi w przewidywaniu nadchodzących przychodów. Jego trafność plasuje się na poziomie 60%.

Okazuje się, że ChatGPT jest bardzo sprawny w analizie sprawozdań finansowych firm i potrafi przewidzieć kierunek ich przyszłych przychodów trafniej niż eksperci i równie trafne jak modele statystyczne. Zbudowana na tym strategia inwestycyjna bije szeroki rynek. 1/4 pic.twitter.com/Yh35uAIyA4 — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) June 5, 2024

ChatGPT specjalistą od inwestycji?

Rynek funduszy dość szybko się rozwija. Jednym z najbardziej znanych są oczywiście inwestycje, które niestety związane są z wysokimi opłatami, co zaznaczył w swoim obszernym wpisie Bank Pekao. To z kolei sprawia, że zainteresowanie zdobyły tzw. fundusze pasywne, nazywane też ETF-ami. Ich zadaniem jest dążenie do odwzorowania danego indeksu rynkowego.

Według Banku Pekao na rynku funduszy niebawem ma pojawić się kolejna, już trzecia kategoria. Ponownie będzie nią aktywne zarządzanie, jednak tym razem proces analizy niejako ominie ekspertów. Zamiast specjalistów obliczenia i przewidywania będzie prowadził duży model językowy.

Naukowcy z Chicago Booth do analizy wykorzystali ChatGPT, oparty o model GPT-4.0. Aby móc przeprowadzić badanie bot otrzymał sprawozdania finansowe z 1970 roku i generował przewidywania na kolejny rok. W ten sam sposób przeanalizowano następne lata. Otrzymane wyniki porównano z prawdziwymi, zarejestrowanymi w danym roku – zgodność była utrzymywana na poziomie około 60%.

Autorzy badania opracowali także aplikację GPT Companion, w której użytkownik przy wsparciu sztucznej inteligencji może przeanalizować sprawozdania finansowe krok po kroku oraz przewidzieć zyski. Oczywiście propozycja badaczy opiera się o ChatGPT. Sama aplikacja jest bezpłatna, jednak konieczne jest wykupienie subskrypcji GPT Plus.