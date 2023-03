Będzie można odrzucić warunki korzystania z WhatsAppa, ale nie bez konsekwencji

WhatsApp w końcu ugiął się pod naciskiem Unii Europejskiej i pozwoli odrzucić część warunków korzystania z usługi. Należy jednak nastawić się, że może to oznaczać brak dostępu do niektórych funkcji.

Kontrowersyjna decyzja WhatsAppa

Wróćmy do początku 2021 roku, gdy twórcy popularnego komunikatora zdecydowali się na wdrożenie kontrowersyjnej polityki. Otóż użytkownicy musieli zaakceptować nowe zapisy w warunkach korzystania z usługi, które sprowadzały się m.in. do współdzielenia niektórych danych z Facebookiem. Nie wyrażenie zgody oznaczało w praktyce brak możliwości korzystania z aplikacji. Dla wielu użytkowników było to wyraźnie naruszenie prywatności, co z kolei zachęciło ich do zmiany komunikatora na konkurencyjne produkty.

Oczywiście wprowadzone zmiany poskutkowały nadszarpniętą opinią, a także odpływem użytkowników. Ponadto mieliśmy wyraźnie potwierdzenie, że WhatsApp jest naprawdę blisko z Facebookiem i nie należy traktować tych dwóch produktów jako prawie oddzielnych bytów.

WhatsApp ugina się pod naciskiem Unii Europejskiej

W całej sprawie postanowiła interweniować Unia Europejska, która za cel obrała sobie ochronę danych osobowych użytkowników WhatsAppa, a także zmuszenie firmy do dostosowania się do europejskiego prawa. Efekt podjętych działań właśnie został ogłoszony i śmiem twierdzić, że powinien zadowolić naprawdę sporo osób.

Nowy regulamin, który został ogłoszony na początku 2021 roku (źródło: WhatsApp)

Jak wynika z opublikowanych informacji, po dialogu z unijnymi organami ochrony konsumentów i Komisją Europejską, WhatsApp zobowiązał się do większej przejrzystości w zakresie zmian warunków świadczenia usług. Ponadto firma ułatwi użytkownikom odrzucanie aktualizacji warunków, jeżeli nie zgadzają się z nimi, a także wyraźnie wyjaśni, kiedy odrzucenie spowoduje, że użytkownik nie będzie już mógł korzystać z komunikatora. Co więcej, WhatsApp potwierdził, że dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym przedsiębiorstwom Meta – w tym Facebookowi – do celów reklamowych.

Cieszę się, że WhatsApp zobowiązał się do zmiany swoich praktyk i przestrzegania przepisów UE. Zobowiązanie polega na informowaniu użytkowników o wszelkich zmianach w umowie i poszanowaniu ich decyzji, czyli niezadawaniu tego samego pytania przy każdym otwarciu aplikacji. Konsumenci mają prawo rozumieć, na co się zgadzają i co konkretnie oznacza ich wybór. W ten sposób mogą sami zdecydować, czy nadal chcą korzystać z danej platformy. Didier Reynders, komisarz UE do spraw wymiaru sprawiedliwości

W przypadku przyszłej aktualizacji polityki twórcy komunikatora zobowiązali się do:

wyjaśniania, jakie zmiany zostaną wprowadzone do umów zawieranych z użytkownikami i w jaki sposób mogą one wpłynąć na ich prawa,

uwzględnienia możliwość odrzucenia zaktualizowanych warunków świadczenia usług, która będzie tak samo wyeksponowana jak możliwość przyjęcia warunków,

zapewnienia możliwość odrzucenia powiadomień o aktualizacjach lub opóźnienia przejrzenia przez użytkownika wprowadzonych zmian, a także respektowania decyzji użytkowników i nie wysyłania im wielokrotnych powiadomień.

Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów (CPC) ogłosiła, że będzie aktywnie monitorować realizację zobowiązań przez WhatsAppa przy okazji wszelkich przyszłych aktualizacji polityki. Natomiast w razie potrzeby, będzie egzekwować przestrzeganie przyjętych zobowiązań, również przez nakładanie kar finansowych.