WhatsApp stawia ultimatum: albo zgadzasz się na współdzielenie danych z Facebookiem, albo usuwasz komunikator

Złudzenie, jakoby WhatsApp był wyraźnie oddzielnym produktem wobec Facebooka, właśnie pryska jak bańka mydlana. W nowym regulaminie komunikatora znajdujemy zapisy dotyczące udostępniania danych Facebookowi.

Odkąd Facebook wykupił komunikator WhatsApp w roku 2012, wielokrotnie podkreślał, że są to dwa oddzielne produkty – że WhatsApp nie jest „szpiegowany” przez Facebooka i odwrotnie.

Taki stan rzeczy miał się utrzymać , ale odkąd firma Marka Zuckerberga zaczęła realizować ideę swego rodzaju integracji przynajmniej niektórych elementów swoich usług, WhatsApp ponownie stał się przedmiotem dyskusji. Jak długo komunikator pozostanie niezależny i będzie strzegł danych swoich użytkowników? Czy stanie się drugim Messengerem, który „sprzedaje” Facebookowi tyle naszych danych, że próby ogarnięcia tego kończą się bólem głowy?

Dodatkowo, Facebookowi ostatnio w Stanach Zjednoczonych przygląda się Federalna Komisja Handlu, zarzucająca społecznościowemu gigantowi praktyki monopolistyczne. W takich okolicznościach Facebook samodzielnie wkłada w rękę regulatorów naładowany pistolet, zmieniając regulamin WhatsAppa i zapowiadając ściślejszą współpracę komunikatora z portalem społecznościowym.

WhatsApp powiadomił o zmianie polityki prywatności aplikacji. Integracja niektórych funkcji aplikacji z Facebookiem nie będzie teraz opcjonalna, a wymagana do działania komunikatora. Jeśli użytkownikom nie odpowiada taki stan rzeczy, mogą oni zaprzestać korzystania z WhatsAppa, odinstalowując aplikację ze smartfona.

Oficjalnie, zmiana podyktowana jest chęcią ulepszenia obecnych funkcji WhatsAppa oraz działania aplikacji. Jak czytamy w regulaminie,

Komunikacja w zakresie naszych usług oraz firm należących do Facebooka. Wykorzystujemy posiadane informacje do tego, by komunikować się z Tobą w kwestiach dotyczących naszych Usług oraz by powiadamiać Cię o naszych regulaminach, zasadach i innych ważnych aktualizacjach. Możemy świadczyć Ci usługi marketingowe w odniesieniu do naszych Usług oraz usług firm należących do Facebooka.