Zmieniłeś numer i smartfon? Wkrótce WhatsApp pozwoli przenieść historię rozmów

Twórcy WhatsAppa pracują nad funkcją, która powinna znacząco ułatwić zmianę numeru telefonu, a więc głównego identyfikatora w komunikatorze. Nowość sprawi, że nie będziemy musieli pogodzić się ze stratą historii przeprowadzonych rozmów, nawet gdy dodatkowo przesiadamy się na nowe urządzenie.

Przydatne rozwiązanie niebawem może trafić do mobilnej aplikacji

Imperium Marka Zuckerberga nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. Facebook będzie miał problem z dostarczaniem bardziej spersonalizowanych reklam przez funkcję wprowadzoną w iOS 14.5. Natomiast WhatsApp, po kontrowersyjnych zmianach dotyczących prywatności, stracił część użytkowników, którzy przesiedli się na Signala lub Telegrama.

Należy zaznaczyć, że nie mamy do czynienia z masową migracją. Wciąż to jeden z najpopularniejszych komunikatorów. Ponadto nadal otrzymuje nowe rozwiązania, które jak najbardziej mogą przyczynić się do zatrzymania użytkowników, a także zdobycia nowych.

Wśród nowości, które wkrótce trafią do aplikacji WhatsAppa, może pojawić się opcja migracji historii czatów. Po zmianie numeru telefonu na nowy będziemy mogli skorzystać z nowego narzędzia, które pozwoli przenieść wcześniej przeprowadzone rozmowy. Oznacza to, że nie stracimy historii, mogącej zawierać chociażby ważne informacje czy pliki multimedialne. Jak wskazują zmiany kodu w testowej aplikacji, funkcja będzie częścią międzyplatformowej migracji historii czatów między iOS a Androidem.

Warto zauważyć, że WhatsApp oferuje już metodę migracji historii rozmów, gdy zdecydujemy się zmienić numer telefonu. Ograniczona jest ona jednak do przeniesienia danych na tym samym urządzeniu.

W związku z tym, że funkcja pozostaje obecnie w fazie rozwoju, a twórcy komunikatora nie ujawnili żadnych szczegółów, to trudno stwierdzić kiedy rozwiązanie trafi do użytkowników. Docelowo ma być dostępne w aplikacji na Androida i iOS.

Pozostałe nowości, które pojawią się w komunikatorze

Rozbudowana możliwość przenoszenia historii rozmów to nie jedyna funkcja, która jest właśnie testowana. Twórcy WhatsAppa pracują również nad rozwiązaniem skierowanym dla osób nie mających czasu na słuchanie długich wiadomości audio, a także nad narzędziem do automatycznego usuwania konwersacji po upływie doby.