Nie masz czasu słuchać wiadomości audio? WhatsApp przygotowuje rozwiązanie

Twórcy WhatsAppa pracują nad funkcją, która pozwoli szybciej poznać treść wiadomości audio. Nowość jest już wdrażana, aczkolwiek obecnie tylko dla użytkowników aplikacji w wersji beta.

Długie wiadomości audio przestaną być problemem

Cieszący się ogromną popularnością komunikator WhatsApp obsługuje wiele typów wiadomości. Możemy przesyłać zwykły tekst, emoji, naklejki, a także zdjęcia, filmy oraz nagrania audio. Mamy więc naprawdę sporo możliwości komunikacji ze znajomymi.

Nie zawsze jednak mamy czas lub po prostu chęć, aby korzystać z niektórych form komunikacji – np. słuchanie całej wiadomość audio. Szczególnie, jeśli otrzymane materiały są dość długie. Wówczas zazwyczaj zapoznanie się z plikiem zostawiamy na później lub ewentualnie sprawdzamy tylko wybrane fragmenty. Drugi sposób nie pozwala poznać szczegółów, co może skutkować niezręczną sytuacją, gdy nadawca postanowi do nich nawiązać, a my wcześniej zadeklarowaliśmy wysłuchanie całego nagrania.

Na szczęście wkrótce aplikacja WhatsApp otrzyma funkcję, która powinna rozwiązać problem dłuższych wiadomości audio. Jak wynika ze zmian zauważonych w testowej wersji komunikatora, twórcy zamierzają wdrożyć opcję pozwalającą zmienić prędkość odtwarzania dźwięku.

Przy nagraniach audio pojawi się nowy przycisk, służący do szybszego odtwarzania. Do wyboru będą następujące tryby: 1x, 1,5x i 2x. Wystarczy, że wybierzemy jedną z opcji, a odczuwalnie skrócimy czas trwania wiadomości audio. Jak już wspomniałem, nowość powinna okazać się szczególnie przydatna w przypadku dłuższych nagrań – np. z wiadomością zapoznamy się nawet w 10 minut zamiast normalnie czekać 20 minut.

Funkcję można już sprawdzić w WhatsApp Beta

Według serwisu WABetaInfo opcje wyboru szybkości odtwarzania zostały udostępnione szerszemu gronu testerów w aplikacji WhatsApp w wersji 2.21.9.4 (beta). Przycisk do zmiany ustawień powinien być już widoczny w komunikatorze dostępnym na urządzeniach z Androidem.

Nie poznaliśmy jeszcze szczegółów dotyczących wdrożenia funkcji u wszystkich osób. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście docelowo z opcji skorzystamy zarówno na Androidzie, jak i na iOS.

Nowość, mimo iż nie jest rewolucją, zapowiada się naprawdę interesująco. Może jednak okazać się niewystarczająca, aby zachęcić do powrotu część użytkowników, którzy przesiedli się na konkurencyjne komunikatory ze względu na planowane zmiany w regulaminie prywatności.