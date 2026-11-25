Bardzo często zdarza się, że partnerzy mają inne preferencje co do temperatury podczas snu. Nowy koc Xiaomi może wreszcie pomóc im się pogodzić. W jaki sposób?

Podgrzewany koc Xiaomi z niezależną regulacją temperatury po obu stronach łóżka

Xiaomi Mijia Smart Water-Heated Blanket Pro to podgrzewany koc czy też mata grzewcza – różnie tego typu produkty są nazywane. W każdym razie po umieszczeniu na materacu zapewnia przyjemne ciepełko na czas snu. To, co w tym akurat modelu jest wyjątkowe, to dwa niezależne układy wodne, co pozwala na oddzielną regulację temperatury po obu stronach łóżka. Świetna opcja dla partnerów preferujących różne poziomy ciepłoty.

Temperaturę po obu stronach łóżka można ustawić pomiędzy 25 a 55 stopniami Celsjusza. Pożądana ciepłota ma być osiągana błyskawicznie, dzięki ceramicznym elementom grzewczym o mocy 450 W. Jak na produkt Xiaomi przystało, można nim sterować z poziomu aplikacji na telefon – w ten sposób zarówno ustawia się temperaturę, jak i korzysta z dodatkowych funkcji, takich jak minutnik.

Xiaomi Mijia Smart Water-Heated Blanket Pro | źródło: Xiaomi Youpin

Atutów jest więcej

Jeśli chodzi o inne atuty tego koca, Xiaomi wspomina również o cichym działaniu (na poziomie 32 dB w trybie snu), pięciowarstwowej konstrukcji antypoślizgowej oraz elastycznej tkaninie z czesanych włókien i antybakteryjnym pokryciu na bazie jonów srebra. Jest nawet specjalny tryb usuwania roztoczy uruchamiany jednym przyciskiem.

Chiński producent nie pominął też kwestii bezpieczeństwa. Zastosował dwanaście warstw ochrony, redukujących ryzyko przegrzania, samozapłonu, pękania czy wycieków wody. Skoro już mowa o tej ostatniej, wspomnę od razu, że wewnętrzny zbiornik na wodę ma pojemność około 1 l, a jedno napełenienie wystarcza na około 60 dni całonocnego działania.

Xiaomi Mijia Smart Water-Heated Blanket Pro | źródło: Xiaomi Youpin

Ile kosztuje koc Xiaomi Mijia Smart Water-Heated Blanket Pro?

Jak na razie koc Xiaomi Mijia Smart Water-Heated Blanket Pro dostępny jest wyłącznie na chińskiej platformie crowdfundingowej Youpin. Kosztuje tam 799 juanów (równowartość ~490 złotych), a cena detaliczna wyniesie 1099 juanów (~675 złotych). Nie wiadomo, czy pojawi się również w innych częściach świata.