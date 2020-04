WhatsApp wprowadza ograniczenia w przekazywaniu wiadomości

Nie wszyscy użytkownicy WhatsAppa będą zachwyceni wprowadzonymi zmianami, ale w obecnej sytuacji decyzję o nałożeniu ograniczeń należy uznać za krok w dobrym kierunku.

WhatsApp walczy z fałszywymi informacjami

Pawieł Durow, twórca Telegrama, może publikować kolejne informacje o wadach konkurencyjnego WhatsAppa, ale nie ma on odpowiedniej siły przebicia, aby dotrzeć do większego grona osób. Pozostaje mu więc pogodzić się z faktem, że jego produkt pod względem popularności pozostaje daleko w tyle. WhatsApp w wersji na Androida przekroczył 5 mld pobrań, a z komunikatora obecnie korzysta 2 mld użytkowników.

Trzeba przyznać, że wyniki są naprawdę imponujące. Co więcej, podczas trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 aplikacja najpewniej cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem. W końcu WhatsApp, podobnie jak wiele innych komunikatorów, umożliwia wygodny kontakt ze znajomymi i rodziną, bez konieczności opuszczania domu.

Twórcy WhatsAppa świetnie zdają sobie sprawę, że w czasie pandemii ich produkt jest dla wielu osób jedną z ważniejszych aplikacji. W związku z tym, postanowili wdrożyć zmiany, aby podnieść jakość i poziom bezpieczeństwa użytkowników w tym trudnym okresie. Celem jest walka z fałszywymi informacjami, które mogą być rozprowadzane za pomocą wiadomości.

Nowe ograniczenia w przekazywaniu wiadomości

W zeszłym roku WhatsApp przedstawił funkcję wielokrotnie przekazywanych wiadomości. Pozwala ona na szybkie udostępnienie dalej różnych treści do maksymalnie pięciu czatów, co w założeniach ma ułatwić komunikację z większą grupą znajomych. Ma to jednak jedną ważną wadę – rozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd również jest wygodniejsze.

Osoby odpowiedzialne za rozwój komunikatora wskazują, że ostatnio odnotowali wzrost liczby przekazywanych wiadomości zgłaszanych przez użytkowników jako niepokojące lub mogące przyczynić się do rozprzestrzeniania fałszywych informacji. Nic więc dziwnego, że ze względu na panującą pandemię i pojawiające się fałszywe informacje o koronawirusie, zdecydowano się na limity w szybkim udostępnianiu treści. Od teraz wiadomość można przekazać tylko do jednego kontaktu.

To nie pierwszy raz, gdy WhatsApp zmienia wytyczne dotyczące tej funkcji. Wcześniejsze ograniczenia spowodowały, że liczba przekazywanych wiadomości spadła o 25%.

źródło: WhatsApp

