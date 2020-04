WhatsApp pozwoli na korzystanie z jednego konta na kilku smartfonach

Korzystanie z WhatsAppa na kilku urządzeniach nie jest zbyt wygodne. Wkrótce ma to się jednak zmienić.

Na stronie pomocy WhatsAppa przeczytamy, że konto użytkownika może być zweryfikowane tylko jednym numerem telefonu na jednym urządzeniu. Oznacza to, że nie można równocześnie korzystać z komunikatora na dwóch smartfonach czy smartfonie i tablecie.

Jeśli chcemy zmienić urządzenie, to trzeba się na nim ponownie zalogować. Należy jednak pamiętać, że może tutaj pojawić się dość poważny problem. WhatsApp informuje, że częste przełączanie się między różnymi urządzeniami może doprowadzić do zablokowania konta i wówczas weryfikacja nie będzie możliwa.

Owszem, z WhatsAppa skorzystamy jednocześnie na smartfonie i komputerze przez webową wersję komunikatora lub aplikację. To jedyna możliwość zalogowania się na jedno konto na dwóch różnych urządzeniach. Podobnie jak w przypadku smartfonów, nie ma opcji jednoczesnego używania komunikatora na kilku komputerach.

Serwis WABetaInfo w najnowszej testowej wersji WhatsAppa odkrył wzmianki zapowiadające możliwość używania jednego konta na kilku różnych smartfonach i tabletach. Pierwsze informacje pojawiły się już w listopadzie zeszłego roku, ale teraz udało się wywołać komunikaty świadczące, że twórcy WhatsAppa faktycznie pracują nad takim rozwiązaniem.

Co ciekawe, podczas zmiany urządzenia w oknie rozmowy pojawia się odpowiedni komunikat widoczny dla wszystkich członków konwersacji. Wyświetlany jest on, ponieważ zmieniają się klucze szyfrowania.

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020