WhatsApp testuje funkcję, której naprawdę brakuje w aplikacji mobilnej

Nowość, która jest obecnie testowana przez zespół rozwijający WhatsAppa, powinna przydać się użytkownikom planującym odpocząć od komunikatora.

WhatsApp wreszcie pozwoli na wylogowanie się

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że WhatsApp zadebiutował na iPadach. Pojawiły się również informacje o usprawnionym czacie głosowym dla grup w WhatsAppie. Twórcy komunikatora najwidoczniej nie zamierzają odpoczywać, bowiem trwają już prace nad kolejnym rozwiązaniem, które najpewniej zostanie docenione przez niemałą grupę użytkowników.

Otóż w aplikacji zainstalowanej na głównym urządzeniu pojawi się możliwość wylogowania. Owszem, obecnie możemy wylogować się z wersji przeglądarkowej czy dostępnej na komputery, ale takiej opcji nie znajdziemy w przypadku aplikacji mobilnej na smartfonach z Androidem i iOS. Obecnie można tylko usunąć konto z urządzenia.

Jak wynika ze zmian znalezionych w beta wersji WhatsAppa, funkcja zapewni dwie opcje do wyboru. Pierwsza pozwoli na wylogowanie się z konta, ale zachowanie wszystkich danych i ustawień, a także przynależności do konkretnych grup. Z kolei druga opcja usunie dane i ustawienia, ale użytkownik wciąż pozostanie w grupach, do których należy.

(źródło: Android Authority)

Serwis Android Authority zwraca uwagę, że rozwiązanie prawdopodobnie pozostaje jeszcze w fazie wewnętrznych testów. W związku z tym, trudno ocenić kiedy finalnie trafi do użytkowników. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie długo czekać. Tym bardziej, że funkcja powinna sprawdzić się, gdy przykładowo będziemy chcieli odpocząć od WhatsAppa, ale jednocześnie zachować dane i ustawienia.

Meta AI ma już 1 mld aktywnych użytkowników

Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Meta, pochwalił się przed akcjonariuszami firmy, że sztuczna inteligencja Meta AI ma już 1 mld aktywnych użytkowników miesięcznie, biorąc pod uwagę dane ze wszystkich aplikacji firmy.

Taka liczba może robić wrażenie, ale warto zauważyć, że zdobycie użytkowników nie było dużym wyzwaniem. W końcu Meta AI stała się częścią niezwykle popularnych aplikacji, takich jak Facebook, Instagram, Messengera czy WhatsAppa. Ponadto podejrzewam, że wiele osób nawet nie do końca świadomie trafiło do tego grona.

Zuckerberg wspomniał, że w planach jest dalszy rozwój sztucznej inteligencji, a także zapewnienie opcji zarabiania na AI. Meta AI ma zyskać możliwość dostarczania płatnych rekomendacji, a dodatkowo pojawią się usługi subskrypcji dla osób, które chcą mieć większą moc obliczeniową.

Wyraźnie widać, że Meta – podobnie jak wielu innych graczy na rynku IT – zamierza intensywnie rozwijać sztuczną inteligencję. Pozostaje trzymać kciuki, że ten wyścig zapewni nam dostęp do faktycznie przydatnych i dopracowanych narzędzi AI, które ułatwią życie.