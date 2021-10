WhatsApp pracuje nad tajemniczą funkcją o nazwie Społeczność

Użytkownicy WhatsAppa w ostatnim czasie raczej nie mają powodów do narzekania na brak nowości. Właśnie dowiedzieliśmy się, że twórcy pracują nad kolejną funkcją, obecnie znaną pod nazwą Społeczność.

Nowa funkcja czy jednak tylko zmiany w grupach?

WhatsApp, podobnie jak wiele innych konkurencyjnych komunikatorów, umożliwia prowadzenie zarówno rozmów prywatnych, jak i tych zrzeszających większą grupę osób. Niewykluczone, że niebawem zostaną wprowadzone zmiany skupione głównie na kwestii rozmów grupowych.

Serwis XDA Developers, powołując się na zmiany znalezione w kodzie aplikacji, informuje o pracach nad funkcją Społeczność. Należy mieć na uwadze, że wymianę są dwa scenariusze. Ten pierwszy, mniej optymistyczny i raczej mniej prawdopodobny, to tylko zmiana nazwy – Grupy na Społeczność. Drugi, bardziej potencjalny, mówi o nowej funkcjonalności.

Za drugą opcją przemawiają dodatkowe ciągi znaków, sugerujące zestaw innych możliwości w ramach funkcji Społeczność. Warto jednak zauważyć, że opisywana nowość najpewniej będzie dość wyraźnie powiązana z już obecnymi grupami.

Funkcja Społeczność najpewniej trafi do wszystkich wersji WhatsAppa (fot. Tabletowo.pl)

Nie bez podstawy w tytule użyłem słowa „tajemnicza funkcja”. Wciąż nie wiemy, na czym dokładnie będzie polegać rozwiązanie o nazwie Społeczność. Nieoficjalne informacje wskazują, że może ona przypominać coś na wzór grup na Facebooku, w których będą prowadzone dyskusje. Pojawia się tutaj jednak jedno zastrzeżenie – wątek będzie mógł rozpocząć wyłącznie administrator, ale w dyskusji weźmie udział każdy dopuszczony użytkownik. Funkcja Społeczność może skupiać członków tylko jednej grupy lub kilku grup jednocześnie.

Na nowość zwrócił uwagę również serwis WABetaInfo. Według niego prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z funkcją, której głównym zadaniem będzie możliwość lepszego organizowania grup na WhatsAppie. Dodaje on, że raczej nie należy nastawiać się na rozwiązania zbliżone do chociażby grup znanych z Facebooka.

Co słychać w świecie WhatsAppa?

Początek października – delikatnie mówiąc – nie był zbyt udany dla całego imperium Marka Zuckerberga. Facebook, Messenger, Instagram, a także WhatsApp zaliczyły poważną awarię, trwającą kilka godzin.

Na szczęście, w ostatnim czasie pojawiły się także pozytywne informacje. Wśród nich należy wymienić dodanie obsługi wielu urządzeń, pozytywne zmiany dotyczące wiadomości audio czy szyfrowanie danych w chmurze.