Wreszcie! WhatsApp dodaje wygodną obsługę wielu urządzeń

Pomimo kontrowersji wokół polityki prywatności komunikatora WhatsApp, aplikacja nadal jest bardzo popularnym narzędziem, które stale się rozwija. Nareszcie deweloperzy udostępniają obsługę wielu urządzeń, która nie wymaga połączenia smartfona z internetem.

Specyfika działania znanego komunikatora jest dosyć prosta – wystarczy zalogować się na smartfonie na przypisane do numeru telefonu konto, aby rozpocząć konwersacje. A co jeśli chcemy mieć dostęp do komunikatora z poziomu komputera? Da się to zrobić, ale dotychczas konieczne było stałe połączenie smartfona do sieci i de facto synchronizacja na bieżąco między urządzeniami.

WhatsApp z obsługą wielu urządzeń – nawet jeśli smartfon nie ma połączenia z internetem

Odświeżony tryb pracy na wielu urządzeniach wreszcie będzie działać tak, jak powinien od początku. Komunikator na komputerze nie będzie potrzebował bezpośredniego, internetowego połączenia ze smartfonem – wystarczy połączyć nowe urządzenie, aby mieć komfortowy dostęp do wszystkich konwersacji.







WhatsApp – obsługa wielu urządzeń na Androidzie

Sama funkcja jest testowana już od dłuższego czasu, ale aktualnie była dostępna tylko dla ograniczonego grona beta testerów. Aktualnie odświeżony tryb Połączone urządzenia jest dostępny w stabilnej wersji aplikacji na iOS oraz w programie beta na urządzeniach z Androidem. Nie oznacza to jednak, że będziecie musieli obejść się ze smakiem…

W moim przypadku, po zaktualizowaniu aplikacji do najnowszej (stabilnej, nie w programie beta testów) wersji dostępnej w Sklepie Play, w menu hamburgerowym pojawiła się opcja Połączone urządzenia. Tam udostępniona została możliwość dołączenia do programu beta (użytkownicy iOS ten krok najprawdopodobniej mogą pominąć ;)) i wystarczy już tylko krótka konfiguracja, aby móc cieszyć się nową funkcjonalnością.

Dosłownie pięć kliknięć, wejście w odpowiedni link na komputerze i zeskanowanie kodu QR – to wszystko. Dla rozwiania wątpliwości – po wyłączeniu Wi-Fi w smartfonie, z poziomu przeglądarki można wysyłać i odbierać wiadomości. Nareszcie!

Potwierdzam – działa, również na urządzeniu z Androidem, które według Sklepu Play pracuje na stabilnej wersji aplikacji, choć w obrębie samego komunikatora konieczne było dołączenie do programu beta. Zapewne to kwestia czasu i już za kilka dni również na Androidzie dołączanie do beta testów nie będzie konieczne.

