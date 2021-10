Zdjęcia Google z małą, ale naprawdę przydatną nowością

Usługa Zdjęcia Google, wraz z towarzyszącą jej mobilną aplikacją, straciła część uroku po wycofaniu opcji nielimitowanego miejsca. Wciąż jednak mamy do czynienia z naprawdę świetnym oprogramowaniem do przechowywania zdjęć i filmów, a wraz z najnowszą aktualizacją staje się ono jeszcze lepsze.

Problem z niepoprawnymi datami

Większość zdjęć i filmów, które wykonujemy smartfonami, zawiera zazwyczaj bogaty zestaw metadanych. To one mogą zawierać informacje o marce i modelu urządzenia, datę wykonania i lokalizację, format czy także dane o czasie naświetlania, ogniskowej i przysłonie.

Zdjęcia Google, podobnie jak wiele innych podobnych aplikacji i usług, wykorzystuje m.in. datę wykonania fotografii do automatycznego sortowania zdjęć. To właśnie dzięki temu możemy w wygodny sposób przeglądać zgromadzone materiały od tych najnowszych do najstarszych.

Niestety, nie zawsze dane przypisane do zdjęcia są poprawne. Sprawia to, że niektóre pliki mogą zostać źle posortowane. Przykładowo, w mojej kolekcji trzymanej w usłudze Google, niektóre zdjęcia nie mają w ogóle podanej daty wykonania, więc są błędnie uznawane jako najstarsze.

Na szczęście, z powyższym problemem można sobie łatwo poradzić. Wystarczy ręcznie edytować metadane pliku. Do tej pory nie było to jednak możliwe w mobilnej aplikacji Zdjęcia Google.

Zdjęcia Google z przydatną zmianą

Jak informuje serwis XDA Developers, w najnowszej wersji opisywanej aplikacji pojawiła się długo wyczekiwana opcja edycji daty i godziny wykonania fotografii. Oznacza to, że wykonując kilka tapnięć w ekran smartfona, możemy dodać prawidłową datę wykonania zdjęcia, zyskując poprawnie działający system sortowania.

Nowy przycisk edycji widoczny jest po wejściu do okna ze szczegółami zdjęcia. Znajdziemy go tuż przy wyświetlanej dacie i godzinie. Po kliknięciu musimy tylko wprowadzić poprawne wartości i zapisać zmiany – tak, to już wszystko.

Warto dodać, że funkcja była już wcześniej dostępna w usłudze Zdjęcia Google z poziomu przeglądarki internetowej uruchomionej na desktopie. Natomiast teraz jest wprowadzona do mobilnych aplikacji.

Aplikacja Zdjęcia Google otrzymała możliwość edytowania daty i godziny zarówno w wersji na Androida, jak i iOS. Wyczekiwana zmiana trafia już do użytkowników.