Duże zmiany w WhatsApp. Więcej kont, mniej problemów i większy porządek

WhatsApp ogłosił wprowadzenie wielu nowych funkcji. Nie brakuje wśród nich rozwiązań, które z pewnością docenią użytkownicy.

Długa lista nowości w WhatsApp

Niedawno aplikacja WhatsApp zawitała na zegarki Garmin. Tym razem jednak mamy do czynienia z zestawem rozwiązań kierowanych do znacznie szerszego grona odbiorców.

Nowa aktualizacja wprowadza możliwość znajdowania i usuwania dużych plików bezpośrednio w czacie, co pozwala w sprawny sposób zwolnić miejsce i pozbyć się niepotrzebnych treści bez konieczności usuwania całej rozmowy. Nowa opcja znajduje się „pod nazwą czasu” i nazywa się Zarządzaj pamięcią.

Kolejna nowość może spodobać się osobom, które zdecydują się zrobić to samo, co ja ponad roku temu – przesiąść się z iOS na Androida. Otóż WhatsApp wdraża funkcję przenoszenia czatów z obsługą kopiowania historii rozmów z iOS na Androida. Oznacza to, że zmiana smartfona powinna być mniej problematyczna.

Jeśli jednak nie zamierzasz rozstawać się z iPhonem, to pewnie zainteresuje Cię następna funkcja. WhatsApp w systemie iOS pozwali korzystać z dwóch kont jednocześnie – przykładowo z konta prywatnego i biznesowego. Wypada dodać, że wcześniej WhatsApp z obsługą wielu kont pojawił się na Androidzie.

W ramach najnowszej aktualizacji WhatsApp zyska jeszcze naklejki dopasowane do nastroju użytkownika – jednym kliknięciem można zmienić emoji na naklejkę, która w założeniach ma przedstawiać aktualny nastrój. Do tego dochodzą poprawki zdjęć za pomocą AI, co można zrobić bezpośrednio w czacie, jeszcze przed wysłaniem fotki. Sztuczna inteligencja ma również sugerować odpowiedzi na podstawie rozmowy – chodzi o funkcję Pomoc w pisaniu, która dostępna jest w wybranych językach.

Trzeba przyznać, że WhatsApp, mimo iż jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów na świecie, rozwijany jest w całkiem imponującym tempie. Użytkownicy – oprócz wszystkich wymienionych już funkcji – w ostatnim czasie otrzymali przydatną opcję o nazwie Historia wiadomości grupy. Do tego dochodzi też obsługa czatów z aplikacji zewnętrznych i wiele więcej nowych rozwiązań.

Kiedy nowe funkcje trafią do użytkowników?

WhatsApp informuje, że nowe funkcje są obecnie wdrażane i wkrótce będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Jeśli jeszcze nie możesz z nich korzystać, pozostaje cierpliwie poczekać.