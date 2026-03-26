Ale cudo! Nowy dron DJI jest imponujący

Na rynku konsumenckich dronów absolutnym liderem jest DJI. Można by powiedzieć, że nie musi już nikomu niczego udowadniać, ale – ku naszej uciesze – nadal ma w sobie taką potrzebę. Właśnie zaprezentował prawdziwie wyjątkowy model. Co takiego ma w sobie Avata 360?

DJI Avata 360 to dron z kamerą 360 stopni

Nazywa się tak, że trochę psuje niespodziankę. DJI Avata 360 jest bowiem pierwszym dronem tego producenta, wyposażonym w kamerę 360 stopni. Ma dwa 1-calowe sensory CMOS, które umożliwiają nagrywanie sferycznych filmów HDR w jakości 8K/60fps. Dynamika zatem powinna być absolutnie pierwszorzędna.

To dobre miejsce, by zwrócić uwagę na fakt, że nie jest to pierwszy taki dron w ogóle. Pod koniec 2025 roku bowiem firma Insta360 zaprezentowała model Antigravity A1 z kamerą sferyczną (w tamtym przypadku jednak maksymalna jakość to 8K/30fps, więc DJI – przynajmniej w tym zakresie – robi to lepiej).

Po naładowaniu akumulatora do pełna, DJI Avata 360 może utrzymywać się w powietrzu przez 23 minuty (to o minutkę dłużej niż Antigravity A1). Producent postarał się również o wielokierunkowy system wykrywania i unikania przeszkód, więc można nim latać bez obaw. Maksymalna prędkość wynosi zaś blisko 65 km/h (A1 rozwija 58 km/h).

DJI Avata 360 (fot. DJI)

Ważący 455 g dron został także wyposażony w autorski system transmisji DJI O4+, umożliwiający przesyłanie wideo na dystansie nawet 20 km. Jeśli zaś chodzi o lokalny zapis plików, Avata 360 dysponuje 42 GB pamięci wewnętrznej (to zaś o 22 GB więcej niż Antigravity A1).

Tak jak to firma DJI ma w zwyczaju, Avata 360 oferuje też najrozmaitsze tryby specjalne, takie jak ActiveTrack, który utrzymuje dany obiekt w centrum kadru. Obecny jest również tryb FPV (umożliwiający użytkownikowi przeżywanie podniebnych przygód z perspektywy pierwszej osoby).

Ile kosztuje dron DJI Avata 360 w Polsce?

Dron DJI Avata 360 będzie dostępny w sprzedaży od 23 kwietnia 2026 roku. Już teraz jednak można złożyć zamówienie przedpremierowe. Podstawowy zestaw z aparaturą RC 2 kosztuje 3299 złotych, a zestawy Fly More Combo (albo z kontrolerem RC 2, albo z goglami FPV – do wyboru) zostały wycenione na 4299 złotych.

Dla porównania: ceny Antigravity A1 rozpoczynają się od 5489 złotych za zestaw podstawowy i sięgają nawet 7899 złotych za najbardziej wypasione pakiety, przy czym producent zawsze dorzuca i klasyczny kontroler, i gogle.