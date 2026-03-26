dron DJI Avata 360
DJI Avata 360 (fot. DJI)
Ale cudo! Nowy dron DJI jest imponujący

Wojciech Kulik·
Sprzęt
Ale cudo! Nowy dron DJI jest imponujący

Na rynku konsumenckich dronów absolutnym liderem jest DJI. Można by powiedzieć, że nie musi już nikomu niczego udowadniać, ale – ku naszej uciesze – nadal ma w sobie taką potrzebę. Właśnie zaprezentował prawdziwie wyjątkowy model. Co takiego ma w sobie Avata 360?

DJI Avata 360 to dron z kamerą 360 stopni

Nazywa się tak, że trochę psuje niespodziankę. DJI Avata 360 jest bowiem pierwszym dronem tego producenta, wyposażonym w kamerę 360 stopni. Ma dwa 1-calowe sensory CMOS, które umożliwiają nagrywanie sferycznych filmów HDR w jakości 8K/60fps. Dynamika zatem powinna być absolutnie pierwszorzędna.

To dobre miejsce, by zwrócić uwagę na fakt, że nie jest to pierwszy taki dron w ogóle. Pod koniec 2025 roku bowiem firma Insta360 zaprezentowała model Antigravity A1 z kamerą sferyczną (w tamtym przypadku jednak maksymalna jakość to 8K/30fps, więc DJI – przynajmniej w tym zakresie – robi to lepiej).

Po naładowaniu akumulatora do pełna, DJI Avata 360 może utrzymywać się w powietrzu przez 23 minuty (to o minutkę dłużej niż Antigravity A1). Producent postarał się również o wielokierunkowy system wykrywania i unikania przeszkód, więc można nim latać bez obaw. Maksymalna prędkość wynosi zaś blisko 65 km/h (A1 rozwija 58 km/h).

dron DJI Avata 360
DJI Avata 360 (fot. DJI)

Ważący 455 g dron został także wyposażony w autorski system transmisji DJI O4+, umożliwiający przesyłanie wideo na dystansie nawet 20 km. Jeśli zaś chodzi o lokalny zapis plików, Avata 360 dysponuje 42 GB pamięci wewnętrznej (to zaś o 22 GB więcej niż Antigravity A1).

Tak jak to firma DJI ma w zwyczaju, Avata 360 oferuje też najrozmaitsze tryby specjalne, takie jak ActiveTrack, który utrzymuje dany obiekt w centrum kadru. Obecny jest również tryb FPV (umożliwiający użytkownikowi przeżywanie podniebnych przygód z perspektywy pierwszej osoby).

Ile kosztuje dron DJI Avata 360 w Polsce?

Dron DJI Avata 360 będzie dostępny w sprzedaży od 23 kwietnia 2026 roku. Już teraz jednak można złożyć zamówienie przedpremierowe. Podstawowy zestaw z aparaturą RC 2 kosztuje 3299 złotych, a zestawy Fly More Combo (albo z kontrolerem RC 2, albo z goglami FPV – do wyboru) zostały wycenione na 4299 złotych.

Dla porównania: ceny Antigravity A1 rozpoczynają się od 5489 złotych za zestaw podstawowy i sięgają nawet 7899 złotych za najbardziej wypasione pakiety, przy czym producent zawsze dorzuca i klasyczny kontroler, i gogle.

Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

