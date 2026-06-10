Ten smartfon ma okropną nazwę, ale nadrabia innym aspektem

Po prawdzie nazwa urządzenia jest kwestią drugorzędną, gdyż najważniejsze są specyfikacja i cena, lecz producenci wciąż nie powinni traktować jej po macoszemu. W tym przypadku można jednak odnieść takie właśnie wrażenie.

Nowy smartfon Realme ma niecodzienną nazwę. Nie tylko ona go jednak wyróżnia

Najnowszy model w ofercie producenta to smartfon Realme P4R 5G. Jak sam wyjaśnia, P4R to skrót od Power For Real (pol. prawdziwa moc). To jednak bardzo nietypowy schemat nazewnictwa, nawet dla samego Realme, bowiem do tej pory nie miało ono w swoim portfolio podobnie nazwanego urządzenia.

Skoro jednak P4R to skrót od Power For Real, to logika podpowiada, że nie doczeka się następcy, chyba że Chińczycy wymyślą kreatywne rozwinięcie nazwy P5R. Macie jakieś pomysły?

Nowy smartfon Realme P4R 5G wyróżnia się jednak nie tylko niecodzienną nazwą, ale też LED-owym pierścieniem na tyle, który może świecić na 9 różnych kolorów, a do tego oferuje możliwość ustawienia 5 prędkości zmiany koloru światła. Emitowane przez niego światło może również dostosowywać się automatycznie do odtwarzanej muzyki i świecić podczas grania, a także powiadamiać o niskim stanie naładowania akumulatora.

Realme P4R 5G (źródło: Realme)

Istnieje też możliwość ustawienia konkretnego efektu świetlnego dla różnych kontaktów, który aktywuje się, gdy będą dzwonić – wtedy użytkownik od razu zorientuje się, kto dzwoni, jeżeli smartfon Realme P4R 5G będzie leżał ekranem do dołu.

Smartfon Realme P4R 5G przedstawiany jest jako maszynka do grania, ponieważ obraz na ekranie może być odświeżany z częstotliwością 144 Hz i wyświetlacz osiąga jasność do 1200 nitów, a do tego na pokładzie jest komora parowa o powierzchni 5300 mm2 i akumulator o pojemności 8000 mAh (który ma wystarczyć na 3 dni użytkowania i zachować „dobre zdrowie” przez 7 lat).

Realme P4R 5G (źródło: Realme)

W rzeczywistości jednak smartfon Realme P4R 5G nie jest wybitnie wydajny, bowiem wyposażono go też w procesor MediaTek Dimensity 6300 i maksymalnie 6 GB RAM LPDDR4X. Do tego wyświetlacz (LCD) ma rozdzielczość zaledwie HD+ 1570×720 pikseli przy przekątnej 6,8 cala, co przekłada się na tylko 254 ppi.

Oprócz powyższego smartfon Realme P4R 5G ma 128/256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, slot na kartę microSD, aparaty 50 Mpix (f/1.8) na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM oraz obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W.

Realme P4R 5G (źródło: Realme)

Wypada jeszcze wspomnieć, że wymiary to 164,4×78,2×8,8 mm, masa – 224 gramów, a fabrycznie zainstalowany system operacyjny – Android 16 z nakładką Realme UI 7. Do tego całość cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP65 oraz spełnia wymagania standardu wytrzymałości MIL-STD-810H.

Ile kosztuje smartfon Realme P4R 5G?

Nowy smartfon Realme P4R 5G będzie sprzedawany w Indiach w trzech konfiguracjach pamięciowych:

4/128 GB za 18999 rupii (równowartość około 735 złotych),

6/128 GB za 20999 rupii (~810 złotych),

6/256 GB za 22999 rupii (~890 złotych).

Raczej nie należy jednak nastawiać się na to, że smartfon Realme P4R 5G trafi do sprzedaży w Polsce.