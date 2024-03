WhatsApp na Androidzie ma teraz nowy pasek nawigacyjny

WhatsApp to jedna z najchętniej wybieranych aplikacji do komunikacji przez użytkowników Androida. Teraz otrzymali oni nowy pasek nawigacyjny, który w założeniach powinien pozytywnie wpłynąć na korzystanie z komunikatora.

Nowy pasek nawigacyjnych w aplikacji WhatsApp

Wypada zacząć od tego, że omawiany pasek nawigacyjny już wcześniej kilkukrotnie pojawił się w komunikatorze. Wówczas mieliśmy jednak do czynienia z testami w ramach wersji beta. Natomiast teraz pasek staje się dostępny dla wszystkich, którzy z komunikatora korzystają na urządzeniach z Androidem.

Nowy pasek, który został oficjalnie ogłoszony przez firmę na platformie X, zastępuje dotychczasowe rozwiązanie, w którym dostęp do wybranych funkcji mieliśmy na górze ekranu. Niekoniecznie było to wygodne w przypadku smartfonów z większymi ekranami, szczególnie dla osób z drobniejszymi dłońmi.

Teraz pomiędzy poszczególnymi sekcjami można przełączać się za pomocą kciuka, bowiem pasek nawigacyjny znalazł się na dole ekranu. Składa się on z czterech sekcji – Czaty, Aktualizacje, Społeczność i Połączenia. Co ciekawe, podobny pasek od dawna dostępny jest na iOS, aczkolwiek ma trochę inną kolejność, a także dostępny jest dodatkowy przycisk przenoszący użytkownika do ustawień komunikatora WhatsApp.

Warto dodać, że WhatsApp, po wprowadzeniu nowego paska nawigacyjnego lepiej pasuje do najnowszych zasad projektowania Material 3.0 i po prostu prezentuje się wizualnie atrakcyjnej. Do tego, jak już wspomniałem, dochodzi wyższy komfort obsługi aplikacji na smartfonach z większymi ekranami.

Nowość jest już wprowadzana

Pasek nawigacyjny jest już udostępniany wszystkim użytkownikom. Prawdopodobnie już możesz z niego skorzystać, a jeśli jeszcze się nie pojawił, to sprawdź czy masz zainstalowaną najnowszą wersję komunikatora WhatsApp. Znajdziesz ją oczywiście w Google Play.

Dodam, że zainstalowałem aplikację WhatsApp na moim smartfonie z Androidem. Nowy pasek nawigacyjny był dostępny od razu po uruchomieniu aplikacji. Mógłby być trochę mniejszy, ale to tylko drobna uwaga, bowiem korzystanie z niego zapowiada się na zdecydowanie wygodne i przyjemne.