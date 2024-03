Nowa marka słuchawek debiutuje w Polsce. Zaletą ma być atrakcyjna cena

Na polskim rynku debiutuje nowa marka słuchawek Sudio. Firma ma stawiać na design, ekologię i nieskazitelny dźwięk w przystępnej cenie. W portfolio, oprócz słuchawek, znajdziemy też inny sprzęt audio.

Słuchawki Sudio dostępne w Polsce

Na rynku słuchawek jest dość spory tłok i o klienta walczy wielu producentów, którzy starają się wyróżnić oferowaną jakością dźwięku, dostępnymi funkcjami czy atrakcyjną ceną. Czasami firma stawia na jedną z tych wymienionych cech, czasami stara się łączyć dwie lub nawet trzy z nich w jednym produkcie. Dla nas, jako klientów, jest to naprawdę dobra sytuacja, bowiem dzięki zaciętej rywalizacji możemy liczyć na naprawdę dobre produkty.

Czy jednak jest jeszcze miejsce dla kolejnego gracza? Szwedzka marka Sudio twierdzi, że tak. Słuchawki tej firmy właśnie oficjalnie debiutują w Polsce i – jak już wcześniej wspomniałem – mają oferować przyjemny design i wysoką jakość dźwięku, a to wszystko przy zachowaniu przystępnej ceny. Do tego ma dochodzi godne pochwalenia podejście do tematu ekologii i wpływu elektroniki na środowisko.

Marka Sudio na polskim rynku jest nowością, ale wypada zaznaczyć, że została ona założona w 2012 roku i może już pochwalić się niemałym doświadczeniem w tworzeniu słuchawek i innego sprzętu audio. Zapowiada to, że możemy mieć do czynienia z całkiem niezłym sprzętem, ale z faktyczną oceną warto się wstrzymać do pierwszych testów słuchawek.

Co oferują słuchawki Sudio?

Zanim możliwości produktu będziemy mogli ocenić sami, to pozostaje oprzeć się na informacjach udostępnionych przez firmę. Marka chwali się, że w swoich produktach oferuje m.in.. wysokiej klasy kodek AAC, dobrą jakość połączenia Bluetooth w standardzie 5.3, hybrydowy Active Noise Cancelling, ładowanie bezprzewodowe oraz złącze USB-C.

Natomiast, jeśli chodzi o ekologię, to od 2024 roku sprzęt Sudio produkowany jest z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Opakowania produktów są wolne od plastiku, a emisja CO2 generowana w trakcie produkcji jest rekompensowana poprzez ekwiwalent zasadzonych drzew.

Aktualna oferta marki w Polsce składa się z 5 modeli słuchawek dousznych i dokanałowych w kilku wariantach kolorystycznych, serii słuchawek bezprzewodowych z przewodzeniem kostnym i dwóch modeli głośników. Podstawowe modele zostały wycenione na 189 złotych, podczas gdy wysokiej klasy model Sudio E3 z hybrydowym ANC jest dostępny w cenie 549 złotych. Pełną ofertę znajdziecie na oficjalnej stronie marki.

Warto dodać, że w tym momencie produkty Sudio są dostępne ofercie x-kom.pl, Media Expert oraz Komputronik. Wkrótce dołączą też inne sieci sprzedaży. Tutaj znajdziecie kilka wybranych, już dostępnych produktów:

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!