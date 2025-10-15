Revolut zyska wyczekiwaną funkcję. Być może jeszcze w tym roku

Blik jest uwielbiany przez Polaków. Revolut też nie narzeka na brak popularności. Ten pierwszy już od roku dostępny jest w tym drugim, ale integracja nie jest pełna. Możliwe jednak, że zmieni się to jeszcze przed najbliższym Sylwestrem.

Blik w aplikacji Revolut cieszy się dużą popularnością. Czas na przelewy na telefon

Jesienią 2024 roku w aplikacji Revolut pojawił się Blik. Użytkownicy zyskali możliwość wygodnego płacenia w internecie i w sklepach stacjonarnych przy użyciu sześciocyfrowego kodu. Nie musiało minąć nawet pół roku, by funkcja Blik została aktywowana przez ponad milion użytkowników usługi Revolut w Polsce i można się domyślać, że teraz liczba ta jest jeszcze większa.

Co więcej – to jeszcze nie koniec. Już wkrótce integracja Blika z usługą Revolut ma zostać rozszerzona. W efekcie klienci zyskają możliwość wysyłania i odbierania przelewów na telefon właśnie poprzez tę aplikację. To coś, co oferuje wiele aplikacji bankowych w Polsce, ale w Revolucie tego brakuje.

fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Revolut jest popularniejszy od większości banków w Polsce

Tak naprawdę Revolut również od lat umożliwia realizowanie szybkich przelewów na telefon. Rzecz w tym, że możliwe jest wysłanie pieniędzy wyłącznie innemu klientowi Revolut. Blik zaś nie ogranicza się do jednej instytucji, lecz działa ponad podziałami – rozwiązanie jest więc zdecydowanie bardziej praktyczne.

Choć faktem jest też, że Revolut cieszy się olbrzymią popularnością w Polsce i wiele osób po prostu z niego korzysta. Liczba jego użytkowników w naszym kraju przekroczyła już 5 milionów, co plasuje go tuż za podium w rankingu najpopularniejszych instytucji finansowych – przegrywa jedynie z bankami PKO BP, Pekao oraz Santander.

Kiedy przelewy na telefon Blik pojawią się w Revolut?

Wróćmy jednak do tematu. O tym, że przelewy na telefon Blik mogą trafić do aplikacji Revolut, poinformował serwis Cashless. Uzyskał on od przedstawicieli tej usługi potwierdzenie, że faktycznie trwają tego typu testy. Jeśli zakończą się powodzeniem, to nowa funkcja może zostać udostępniona klientom jeszcze przed końcem 2025 roku.