Czarodzieje, jest sprawa. Harry Potter: Magic Awakened zadebiutuje jeszcze w tym roku

Wspaniałe wieści dla wszystkich miłośników Harry’ego Pottera! Karciana gra mobilna Harry Potter: Magic Awakened jeszcze w 2022 roku zadebiutuje w Europie na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android! Do tej pory tytuł ten był dostępny w kilku azjatyckich krajach, m.in. w Chinach.

Harry Potter: Magic Awakened – czekam!

Muszę przyznać, że zawsze bolał mnie fakt, że w branży gamingowej tak mało robi się z uniwersum Harry’ego Pottera. Zarówno książki jak i filmy osiągnęły wręcz niepojętą popularność, i stały się nieodzownymi elementami kultury masowej. Pomimo tego, producenci gier przez wiele lat unikali tematu – nie licząc kilku, dość miernej jakości wyjątków.

I oczywiście, choć głównym tytułem, na który czekają miliony graczy jest nadchodzące Hogwart Legacy (premiera być może jeszcze w tym roku!), to Harry Potter: Magic Awakened może być świetną mobilną alternatywą. Tym bardziej, że grę zaprojektowano w modelu free-to-play, a więc poza mikropłatnościami, będzie ona dostępna za darmo. Już teraz możecie zarejestrować się do zabawy w sklepie Google Play – w App Store taka możliwość pojawi się nieco później.













Harry Potter: Magic Awakened wygląda świetnie! :)

Do tej pory gra była dostępna wyłącznie w Azji w kilku wybranych krajach. Co więcej, zdobyła ona ogromną popularność w Chinach, stając się najbardziej dochodową grą osadzoną w tym uniwersum. Sprawa jest dość świeża, bo premiera tytułu miała miejsce we wrześniu 2021 roku.

Harry Potter: Magic Awakened to nietypowa karcianka z elementami MMO i RPG. Za produkcję gry odpowiada studio NetEase – twórcy mobilnego Diablo Immortal. Gra oferuje bogaty świat, bajkową, wysokiej jakości grafikę, nawiązania do filmów i książek, elementy eksploracyjne, PvP czy walkę z różnymi przeciwnikami.

Co jeszcze wiemy?

Cóż, Harry Potter: Magic Awakened to przede wszystkim karcianka. Dlatego też do wyzwań PvP czy PvE będziemy zbierać i kolekcjonować karty, których na ten moment jest ponad 70. Akcja gry toczy się 10 lat po bitwie o Hogwart, a więc osadzona jest stosunkowo blisko książkowego/filmowego zakończenia. Gra pozwoli warzyć eliksiry, brać udział w słynnej ceremonii przydziału, a nawet zagrać w Quidditcha.

Na razie konkretnej daty premiery nie znamy, ale biorąc pod uwagę, że już teraz można dokonywać rejestracji, to zapewne więcej informacji zostanie udostępnionych wkrótce. Na koniec zerknijcie na ten klimatyczny zwiastun – serio, nieźle to wygląda!